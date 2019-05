“En política es importante no quebrar nunca la confianza de los votantes”

Gamarra exige que en las negociaciones no se quiebre la confianza de aquellos que han votado al centro derecha y que el diálogo no se convierta en un “mercadeo o reparto de cromos”, y pide responsabilidad al PSOE para que los constitucionalistas, que han sido la candidatura más votada a través de Navarra Suma, pueda gobernar en la comunidad foral, y que “no busquen los apoyos de aquellos que quieren rompen ese gran acuerdo”. La vicesecretaria afima que “el PSOE no puede vender Navarra a los independentistas. Es un asunto muy serio y preocupante que eso pueda formar parte del acuerdo para la gobernabilidad de Pedro Sánchez. Es necesario que el constitucionalismo gobierne, porque romper por parte del PSOE esa línea roja sería francamente peligroso”, advierte.

“En política es importante no quebrar nunca la confianza de los votantes”, señala en referencia a la posibilidad de que Ciudadanos llegue a acuerdos con los socialistas en comunidades y ayuntamientos, y destaca que el Partido Popular está dispuesto a “negociar para gobernar en aquellos lugares donde el centro derecha ha ganado las elecciones”. “El PP buscará acuerdos de centro derecha que permitan que las políticas de bajadas de impuestos, de apuesta por la libertad educativa o de elección de centro de salud formen parte de los mismos”, asegura.

Afirma que, tras conocerse el último barómetro del CIS, si al Gobierno “le quedaba algo de vergüenza, se ha perdido con estos datos”, tanto por la controversia surgida con la nota de prensa emitida tras su publicación como por los resultados de las elecciones de este domingo, en las que el PP fue la segunda fuerza más votada e incrementó su porcentaje de voto respecto a las generales, “y queda claro, por si alguien tenía alguna duda, la manipulación del CIS por parte del PSOE y del Gobierno de Sánchez para sus propios intereses. Esto es gravísimo, porque supone poner al servicio del partido los instrumentos del Estado”, asevera.