Cuca Gamarra recalca que si el PSOE acepta gobernar Navarra con el apoyo de Bildu y los nacionalistas, estará “alejándose del constitucionalismo” y “generando un gobierno débil e inestable” que dará más pasos hacia el independentismo. Advierte de que si el Partido Socialista “se echa en los brazos de Bildu estará traicionando a los navarros y a los españoles y rompiendo el gran acuerdo constitucional” y defiende la legitimidad del PP en Navarra tras concurrir a las elecciones en una coalición con UPN y Cs en Navarra Suma buscando el mayor apoyo posible a las propuestas constitucionalistas frente al peligro del avance nacionalista e independentista.

Recuerda que en 2009, sin pedir nada a cambio, el PP apoyó a los socialistas para que Patxi López fuese lehendakari porque “por encima de todo estaba el constitucionalismo” e insta al PSOE a que tengan ahora la misma altura de miras y haga lo mismo en Navarra. Sobre los pactos postelectorales, Gamarra asegura que tras los contactos informales “llega el momento de la verdad” y hay que “mantener conversaciones formales” para que, allí donde el PP ha recibido el apoyo mayoritario de los ciudadanos, se materialice un gobierno de centro-derecha

Apela a la responsabilidad y la seriedad a la hora de negociar, recuerda que Cs dijo que no votaría con el socialismo ni con Sánchez y que pactaría gobiernos de centro-derecha, reiterando que el PP va “a hablar con todo el mundo” y buscará acuerdos que permitan que gobiernen las políticas del centro-derecha, “sin cambio de cromos ni mercadeo” como ya ocurrió en la Junta de Andalucía. Opina que Cs y Vox tendrán que explicar a sus votantes por qué no se sientan a negociar ya que, de no hacerlo, “promoverán más gobiernos de Sánchez en muchos territorios o que siga gobernado Carmena en Madrid”

Por último, muestra el compromiso del PP con las personas celíacas, reivindica el diagnóstico precoz y la armonización y la búsqueda de mecanismos para luchar contra la inequidad entre los precios de alimentos con y sin gluten.