Afirma que sería “un auténtico error para España y una responsabilidad exclusivamente suya” y demostraría que “quiere muy poco a España y juega con ella con un solo objetivo, el poder”.

Sobre la posibilidad de unas nuevas elecciones, afirma que Pedro Sánchez debe esforzarse y trabajar para que esto no suceda, porque no lo merecen ni España ni los españoles, aunque denuncia que no hay una negociación lógica, de programas de gobierno, tal y como ha hecho el PP en las comunidades o ayuntamientos en los que ha alcanzado acuerdos de gobernabilidad.

Ante la necesidad de los españoles de “un Gobierno que gobierne”, Cuca Gamara ha denunciado que Pedro Sánchez no tiene un control parlamentario, “porque tiene secuestrada la democracia en el Congreso y el Senado”.

Ironiza con los vetos del presidente en funciones hacia Pablo Iglesias, del que dice no se fía, ya que ha afirmado que Sánchez se reúne con todas las formaciones y grupos y pacta con ellos en numerosos ayuntamientos por toda España, “miente más que habla”. “Se reúne con los que hablan de presos políticos, como Rufián y pacta con ERC en Cataluña”, a los que ayer criticaba, pero que no le importó que le apoyaran en una moción de censura.

Insiste en el papel de alternativa que le han dado los españoles al PP y defiende que, como tal, es su responsabilidad dar estabilidad al Gobierno de Pedro Sánchez, ofreciéndole pactos de Estado, tal y como ha hecho el presidente del partido, Pablo Casado, cada vez que ha acudido a las llamadas del presidente en funciones.

Afirma que los riojanos están estupefactos por la inestabilidad que están viviendo, porque siempre ha sido un territorio muy estable políticamente y el cambio no es positivo, porque la candidata socialista tiene la responsabilidad de formar un gobierno “y no lo consigue, sería un fracaso repetir las elecciones, no lo quieren los riojanos y no lo merecen”.

Lamenta que esta situación se dé también en el ámbito nacional, porque es “un espectáculo que no se merecen los ciudadanos españoles, ni los riojanos”.