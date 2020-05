El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular y senador por Castellón, Vicente Martínez Mus, ha criticado las “improvisaciones” del Gobierno de Sánchez en el plan de desescalada y que oculte la identidad del comité de expertos.

“La idea de sentar unas bases de desescalada con criterios objetivos para cambiar de fase no es mala, pero debe ser cierta. Seguimos viendo un examen en el que no sabemos el temario, es decir, no sabemos los criterios, y no conocemos al tribunal, desconocemos quiénes los evalúan”, ha denunciado Martínez Mus durante la comparecencia de la vicepresidenta 4ª del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la Comisión del Senado.

Así mismo, el senador popular ha pedido a la ministra que “transmitan seguridad y confianza a los españoles, en vez de improvisación e incoherencia. Marquen un rumbo fijo, cojan las propuestas del PP, aunque no reconozcan que son nuestras, y escuchen de verdad a todas las CCAA, a los alcaldes y a los agentes sociales y económicos”, ha aseverado.

Además, ha denunciado que “seguimos sin saber si quiera, porque no está publicado en el BOE, qué se podrá hacer y qué no en las distintas fases”, porque la Orden Ministerial SND/387/2020, de 3 de mayo, es “papel mojado”. ¿También vamos a esperar al último día? ¿No le parece contradictorio que nos diga que el proceso de desescalada está muy trabajado y estudiado y en cambio hemos visto que la norma a aplicar en cada caso se publicaba horas antes de entrar en vigor?, ha preguntado a la ministra.

“Todos tenemos claro que una desescalada bien hecha, además de ayudar a controlar la pandemia, hará más fácil sobrellevar los efectos económicos. Si seguimos con la improvisación, los efectos económicos adversos se multiplicarán, y será su responsabilidad”, ha añadido.

Martínez Mus también se ha referido a la “nefasta” gestión de la pandemia, al tiempo que ha recordado a la ministra, encargada del Plan de desescalada, que “dibuje Ud. una imagen de un plan estudiado, preparado, incluso consensuado cuando la realidad la contradice” .Y ha puesto como ejemplo que por la mañana digan que los niños podían salir sólo al supermercado o a la farmacia y por la tarde justo lo contrario, o que digan que “las rebajas están prohibidas, a mediodía permitidas y por la tarde otra vez prohibidas”, ha ironizado.

“Tengo la sensación -ha dicho el senador del PP- que Ud. no ha pintado nada en el diseño de la desescalada pese a ser en teoría la encargada. Creo sinceramente que su función en ese aspecto se limita a ser la encargada de venir a las Cortes.

SERVICIOS DE TEMPORADA EN PLAYAS

En otro momento de su intervención, Martínez Mus ha anunciado que su Grupo ha presentado una moción una solicitando que los servicios de temporada en playas -hamacas, patinetes, chiringuitos, terrazas- “tengan un tratamiento flexible”.

Así, ha explicado que la iniciativa presentada por el GPP pide, de forma excepcional y urgente para este verano, que se les exima del pago de cánones y se aumente la posibilidad de ocupar superficies. “El Gobierno debe adelantarse a los acontecimientos y facilitar que esos pequeños comerciantes y empresarios no tengan, además de la incertidumbre, cargas burocráticas y fiscales que pueden fácilmente solucionarse con voluntad”.

REGRESIÓN DE LAS COSTAS

Por otro lado, el portavoz de Medio Ambiente del GPP se ha referido a la regresión de la costa. “En el cajón de cosas urgentes de su Departamento debe estar la estrategia de lucha contra la regresión en la costa, tanto por protección económica, como por protección ambiental”.

“Si no se actúa urgentemente nos vamos a quedar sin playas y sin todo lo que ellas suponen”, ha señalado. Además, ha anunciado la “oposición frontal” de su Grupo a la modificación de la Ley de Costas y del Reglamento. “Posponga ese debate al menos hasta que se actúe en la protección y aplique con equidad la Ley vigente”, ha pedido a la ministra Ribera.

Por último, Martínez Mus ha repasado otros temas importantes de su área, como la situación del Mar Menor; el caos financiero de las desaladoras de Acuamed; o el Pacto Nacional del Agua.