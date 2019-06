Pide que la “investidura no se dilate” y que “el tacticismo dé paso a la responsabilidad y el electoralismo a la estabilidad y a la gobernabilidad”. Asegura que este trámite no se puede demorar porque “se está ralentizando la economía, comienzan las negociaciones en las instituciones comunitarias, y la situación en Navarra y Cataluña es preocupante”.

Recalca que el PP no va a apoyar la investidura de Sánchez ni se abstendrá para facilitar su proclamación en segunda votación. “Los españoles nos han encargado liderar la oposición”, y afirma que el PP no está en contra de que Navarra Suma se pueda abstener en la investidura de Sánchez si esto facilita que esta coalición gobierne en la Comunidad foral y en el Ayuntamiento de Pamplona. Considera “esencial” que Navarra Suma pueda gobernar, recalca que para ello solo se necesita la abstención del PSN y recuerda que el PP en el País Vasco, “apoyó a Patxi López a cambio de nada”.

Subraya que no hay situación de bloqueo porque hay alternativas para la investidura que pasan por los pactos con los independentistas, con Podemos y partidos regionalistas, la reedición del “pacto del abrazo” de 2015 o un gobierno en solitario y a segura que el PP no se fía de Sánchez por su irresponsable política económica y subidas de impuestos, porque no descarta indultos para los políticos independentistas presos y su “no te preocupes” a Junqueras, que nos ha dejado muy preocupados, y porque “Sánchez no tiene proyecto para España”.