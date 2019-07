⦁ Asegura que el futuro económico está “enormemente condicionado” por cuestiones medioambientales y que el reto fundamental de la Humanidad es el cambio climático ⦁ Pone en valor la agenda para Europa de la futura presidenta de la Comisión que pertenece al PP europeo, en la que prioriza un gran acuerdo europeo por el Medio Ambiente.

⦁ Remarca que la conciencia medioambiental diseñará la realidad del futuro y en eso tienen que estar involucrados los gobiernos, las administraciones, las empresas, cada persona a nivel individual y el sector económico

⦁ Afirma que en el PP “siempre hemos tenido la bandera medioambiental”. Recuerda que el primer Ministerio de Medio Ambiente que se creó en España fue en el año1996 con José María Aznar y, en el 2001, la primera oficina de cambio climático

⦁ Critica que aquellos que se hacen llamar “la nueva política” son realmente “el atajo al cargo” y que, mientras Pedro Sánchez tiene a España como a un juguete, juega con los tiempos y con desgastar, se habla de todo menos de lo que de verdad importa. Mientras, el PP habla de cómo construir un futuro mejor y el mejor mañana para los españoles

⦁ Denuncia la indignidad de los socialistas que hoy, cuando no hay nada en juego y por un voto en un Decreto Ley son capaces de acercar a los presos de ETA, algo que no se contempló cuando lo exigieron los terroristas que asesinaron a Miguel Ángel Blanco porque “la esencia de nuestra Democracia estaba en no ceder al terrorismo