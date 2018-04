La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha afirmado hoy que, tras los acontecimientos que tuvieron lugar ayer con la publicación de un documento de Carolina Bescansa en el que planteaba desbancar en un futuro a Pablo Iglesias como secretario general de Podemos, a partir de la candidatura de Iñigo Errejón a la Comunidad de Madrid, ha quedado patente que “en Podemos hay una debilidad para la canibalización interna asombrosa y pasmosa”. Así, ha recordado que la formación de Iglesias presumía de haber nacido de la fraternidad entre sus miembros y ahora están en un proceso de “aniquilación interna bastante sorprendente”.

Durante una entrevista en RNE, la dirigente popular ha sido preguntada por el requerimiento del juez Llarena al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que aporte todas las actuaciones de control a los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Sobre este asunto, ha recalcado que esto demuestra la independencia y separación de poderes, porque entre el Gobierno y el Poder Judicial no existe la vinculación ni la colaboración que muchos pregonan.

Levy ha abogado por mantener el “máximo respeto y colaboración con la justicia” y ha recordado que el nacionalismo catalán siempre ha utilizado para su propia construcción y supervivencia todos los medios públicos a su disposición.

“El independentismo siempre ha utilizado todos medios personales públicos, de tiempo y de dinero para llevar a cabo su proyecto político. Debemos extremar la observancia en que no haya habido malversación de dinero público. El Parlament está cerrado desde el mes de julio y solo se abre a intereses independentistas”, ha denunciado como ejemplo.

RECURSO ANTE EL TC POR EL VOTO DELEGADO DE PUIGDEMONT

Andrea Levy ha anunciado que el PP de Cataluña está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional para que estudie la delegación de voto de Carles Puigdemont porque, ha explicado, considera que sus “circunstancias que no se ajustarían a las causas de delegación”. Al mismo tiempo, ha criticado que el ex presidente de la Generalitat y ahora diputado autonómico no haya pisado el Parlament desde que éste se constituyó, por lo que se ha preguntado si debe permanecer en el cargo y mantener su escaño ante tal situación.

TV3 TRABAJA POR AL CAUSA INDEPENDENTISTA

Respecto a TV3, la vicesecretaria popular ha afirmado que la televisión pública catalana ha demostrado que está a disposición de la causa independentista, como una muestra más del empleo de recursos públicos para sus anhelos rupturistas. Así, se ha preguntado si el director de TV3 también iría a entrevistar a cualquier otro diputado allá donde esté, como en el caso de Puigdemont en Berlín. “Siempre he sido muy crítica con la instrumentalización ideológica de TV3 y deberíamos exigir ya la comparecencia de su director en el Parlament”, para lo cual ha instado a PSC, Cs y Podemos a elaborar nueva ley que vele por la neutralidad y la objetividad de los recursos de la TV pública catalana”.

LOS PGE MÁS SOCIALES DE LA HISTORIA

En el transcurso de la entrevista, Levy ha pedido responsabilidad al resto de formaciones políticas para que no bloqueen la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que “llevan la partida social más amplia de la historia”, con subidas de algunas pensiones y diversas rebajas fiscales. “El interés del conjunto de la sociedad es que se aprueben esos Presupuestos, que no son los del PP; son los Presupuestos para España”, ha incidido.