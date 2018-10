Afirma que hechos como éste demuestran la actitud excluyente de TV3 y recuerda que “la misma entrevistadora no necesitó de terceros para hacerle risitas a un asesino de ETA en un programa anterior”

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlamento de Cataluña, Andrea Levy, ha denunciado hoy que TV3 haga uso de un servicio de traducción simultánea para hacer una entrevista en directo a un castellanoparlante, “lengua oficial en España y común de todos los catalanes”. En concreto, la diputada se ha referido a la entrevista realizada al ex alcalde de Medellín, Sergio Fajardo, en la que la presentadora realizaba sus preguntas en catalán y éstas eran traducidas al castellano por un servicio de traducción simultánea. Según Levy, “la situación aún fue más esperpéntica cuando el propio entrevistado pidió que se le hiciera la pregunta en castellano y fue la alcaldesa de Barcelona, presente también en el plató, quien acabó haciendo las labores de traducción, mientras que la presentadora seguía sin cambiar el idioma en el que se dirigía al entrevistado”.

En este sentido, Andrea Levy ha señalado que “hechos como éste demuestran la actitud excluyente de TV3” y ha anunciado la presentación de una batería de preguntas parlamentarias para saber, entre otras cosas, el coste de este servicio. Asimismo, la vicesecretaria del PP ha manifestado que “también queremos saber si la presentadora tiene la orden de no hablar en castellano porque, teniendo en cuenta que ésta también es una lengua oficial en Cataluña, lo más adecuado hubiera sido que la presentadora hiciera uso de ella, haciendo la entrevista más ágil y adecuada al formato televisivo”.

Levy ha afirmado que “la misma presentadora no necesitó de terceros para hacerle risitas a un asesino de ETA en un programa anterior, como tampoco los ha necesitado cuando insultan deliberadamente a los no independentistas”. En esta línea, la diputada del PPC ha recordado que ella misma ha declinado ir a este programa debido al “trato vejatorio que se ejerce sobre los invitados de la oposición no independentistas”.