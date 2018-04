El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha anunciado hoy la próxima presentación del acuerdo interno al que ha llegado el Partido Popular sobre el pacto del agua, “que incluirá los trasvases” y que estarán basados en la solidaridad y el consenso. En este sentido, ha tendido una mano al PSOE para llegar a un pacto porque el futuro de zonas como Murcia o Almería están en juego. Asimismo, ha pedido al Partido Socialista que apoye la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, que ha calificado como los más sociales de la última década, al tiempo que ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas que apoyaron las cuentas públicas en el 2017 para que vuelvan a hacerlo, “frente al no es no de Pedro Sánchez”.

“Son Presupuestos sociales porque se incorpora el aumento en las pensiones, las mínimas más, pero también todas las pensiones conforme al IPC durante los dos próximos años”. “Van a generar más empleo, va a haber más becas, va a haber más inversión y, por lo tanto, van a repartir lo que es el crecimiento económico entre todos los españoles que sufrieron la propia crisis, especialmente aquellos que más la sufrieron” ha explicado. Así, ha lamentado la actitud del Partido Socialistas de no aprobar nada simplemente por venir del PP. “El no es no de Pedro Sánchez ya lo tenemos, en eso sí que no es ambiguo, en el tema del agua es muy ambiguo, pero en el tema de los Presupuestos no es nada ambiguo. Dice que no y punto, aunque aumentemos los Presupuestos en materia de pensiones, como él pedía, simplemente por una razón: no los aprueba porque los presenta el PP”.

Durante un acto del PP en Cartagena, en el que ha agradecido la gestión del presidente del partido, Fernando López Miras, el coordinador general ha reclamado a todos los partidos que apoyen estos Presupuestos, porque son “una buena noticia para Murcia y para el conjunto de España”. “Decía Fernando, el presidente, que este va a ser un gran año para Murcia. Seguramente sí y el año que viene también. ¿Por qué? Porque los Presupuestos tienen grandes, no novedades pero sí grandes inversiones para Murcia. No solamente será el momento del aeropuerto internacional sino también será el momento de la llegada del AVE tan importante para Murcia”.

EXPERIENCIA DE GOBIERNO

Martínez Maillo ha asegurado que el PP es una formación de gran “solidez” y con una gran gestión de Gobierno en defensa de los intereses de todos los españoles, “en eso somos imbatibles “. Así, ha recordado que lo importante son los votos y no las encuestas, y que el Partido Popular ha demostrado que se pueden bajar impuestos, crear empleo, dar oportunidades a los ciudadanos y trabajar con un gran equipo desde la experiencia de la gestión, “el saber hacer”.

“Los otros no sabemos que son, no han hecho nada, no han demostrado nada. opinar si, expresarse mucho, pero decidir nada, no se han decidido y en política los grande hombres y mujeres se demuestran tomando decisiones”, ha ironizado en relación con la formación de Albert Rivera de la que ha dicho que parece vienen aprobados de casa. “No se examinan nunca, son magníficos, nunca han roto un plato y nunca se han equivocado, nosotros sí, nos hemos equivocado, pero en el balance global hemos acertado, en la gestión de Murcia y en la de España”, ha recordado.

Así, ha criticado que algunos intenten ser “como el PP”, pero hacen una cosa y la contraria “dependiendo del día y de la hora”. “Su criterio es en función de dónde sople el viento y nosotros tenemos claros nuestros principios y nuestros valores”, ha afirmado antes de destacar la ilusión del Partido por la tarea que queda por hacer en toda España, donde hay que presentar candidatos y donde los ciudadanos sabrán valorar si las cosas se hacen bien. Para Maillo, “lo que decide un voto es una opinión global sobre la actuación de un partido o de un Gobierno, y en eso somos imbatibles, como partido que defiende los intereses de todos los ciudadanos y de España”.

CATALUÑA

En otro orden de cosas, Maillo se ha referido a la situación que se sigue viviendo en Cataluña, y ha lamentado que al PP le ha tocado gobernarla con mucha dificultad, porque es difícil tomar algunas decisiones. Así, ha recordado que “Puigdemont, el fugado”, no es presidente de la Generalitat porque el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional “a pesar de las críticas de todos, o casi todos”. “Ahora tienen que elegir un nuevo presidente que no esté inmerso en ningún proceso judicial pero parece que quieren seguir con el 155”, ha lamentado.

El coordinador general ha recordado que el Gobierno de España es el único que está imponiendo cordura, gobernando el PP y Rajoy en Cataluña, “pese a que ellos siguen dando vueltas a la noria, proponiendo candidatos que saben que no pueden ser presidente, fugados o en la cárcel. Antes del 2 de mayo habrá que elegir a un presidente y devolver la normalidad a Cataluña”, ha defendido.

COMUNIDAD DE MADRID

En declaraciones previas a los medios, Maillo se ha referido a la situación en Madrid , donde hay un presidente en funciones, Ángel Garrido y ha explicado que el PP ha decidido esperar unos días, después de que se celebre el día 2 de mayo, y que a partir de ese momento “la Dirección del partido, en consenso con la Dirección Regional, con los alcaldes, con los concejales, con el partido tomará una decisión sobre un presidente que lleve las riendas del Gobierno, y también otro que lleve las riendas del partido hasta las próximas elecciones. Nos tomaremos nuestro tiempo. Creo que será cuestión de días. No será mucho. En todo caso hay un plazo de quince días para la investidura”.

Para el coordinador general, lo más importante es que en Madrid va a gobernar el PP, que es el que ha ganado las elecciones y ha criticado que en el día de ayer, Pedro Sánchez estaba apelando a que gobernara el Partido Socialista. “Yo le diría que no estaría nada mal que gobernara cuando gobierna, no cuando no gobierna; que se acostumbre a ganar y a gobernar cuando gana, no cuando no gana. Hay que recordar que quien ganó las elecciones en Madrid fue el PP y que quien tiene la legitimidad para gobernar en Madrid es el PP. Por lo tanto lo lógico y lo normal es que hasta finalizar este periodo, que queda prácticamente un año, sea un miembro del PP el que siga el proyecto del PP que hemos puesto en marcha estos años, de bajar impuestos, como aquí en Murcia, mejora de servicios públicos y, por lo tanto, lo hará un miembro del PP”, ha insistido.

En este sentido, ha pedido al presidente del Partido Socialista, que no tenga tanta impaciencia por intentar gobernar sin ganar, porque “quien tiene la legitimidad para gobernar en Madrid es el PP y será un dirigente del PP, así ha sido el compromiso de los socios de gobierno con los que tenemos un acuerdo, que sea un miembro del PP quien la Comunidad de Madrid hasta mayo de 2019”. “Yo creo que algunos pretenden llegar a las instituciones sin haber ganado las elecciones y hay que decir bien claro que quien ganó las elecciones en Madrid fue el PP”, ha concluido.

SENTENCIA DE LA MANADA

A preguntas de los periodistas, el coordinador general ha destacado que la sentencia ha supuesto un duro revés para muchas personas “que considerábamos y seguimos pensando que estas cosas deberían aclararse y deberían estar aclaradas mucho mejor en el Código Penal”. Así, se ha mostrado partidario de llegar a un acuerdo de todas las formaciones políticas para que aquello que no está suficientemente claro en el Código Penal en relación al delito de violación, “quede completamente aclarado”.

“Yo creo que es una oportunidad, lamentablemente, que nos ha dado una sentencia manifiestamente mejorable en muchos sentidos o en todos, pero que nos ha dado una oportunidad para intentar ponernos de acuerdo, no se trata de legislar en caliente, todo lo contrario”, ha defendido antes de destacar que ante la situación concreta que hemos vivido, “en un caso que ha sido muy llamativo en el conjunto de la sociedad”, tenemos que ponernos de acuerdo para una reforma amplia del Código Penal. Así, se podría aclarar “de una vez por todas”, estos extremos que realmente han llevado a una profunda alarma social “y que muchos han calificado y calificamos como una sentencia claramente injusta”.

CANIDATURA CARTAGENA

Por último, el dirigente popular ha mostrado su apoyo a Noelia Arroyo, como candidata a la alcaldía de Cartagena y ha criticado que frente a los mejores años de progreso y desarrollo en la ciudad, que llegaron de mano del PP, “ahora mismo los partidos que están cambiándose para gobernar en Cartagena, lo hacen sin un proyecto claro, ni un proyecto evidente para esta tierra, sino simple y llanamente, desde el insulto o la propia descalificación a la oposición”.

“Quiero recordar que ha sido el PP el que gana las elecciones, un partido de gobierno, en Cartagena, en Murcia, donde estamos gobernando a nivel de región, y por lo tanto creo que somos un partido fuerte y un partido de gobierno. Esto es muy importante destacarlo. Somos un partido de gobierno, que nunca rehusamos el gobierno. Que asumimos también cuando tenemos que estar en la oposición aunque hayamos ganado, pero que presentamos a los mejores candidatos, en este caso a Noelia, para que recupere el impulso de una tierra como esta, que se merece tener a una alcaldesa durante cuatro años para dirigir las riendas de esta ciudad a partir del año 2019”, ha concluido.