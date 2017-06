En la inauguración de la Escuela de Verano del PP aragonés, que se celebra en Tarazona, Maillo ha recordado que este Tratado ya ha sido votado favorablemente por parte de los eurodiputados socialistas españoles en el Parlamento Europeo y de los diputados socialistas en el Congreso, “y ahora resulta que es malo para los españoles, a ver cómo lo argumentan”.

El dirigente popular ha explicado que “el tratado no es un peligro para los españoles, ya que supone nuevas oportunidades para las pymes españolas, y conlleva apostar por una economía de puertas abiertas frente al proteccionismo y al aislacionismo”.

Maillo ha lamentado que Sánchez haya rectificado su posición por hacer seguidismo de Pablo Iglesias y de Podemos. Además, ha advertido de que con esta postura se coloca junto a la extrema izquierda y la extrema derecha europeas. “Con esta decisión el PSOE abandona sus posiciones tradicionales europeístas”, ha añadido.

“Ahora hay dos Podemos, uno morado y otro rojo. Para saber lo que ocurre en el PSOE, más que preguntar a Pedro Sánchez hay que preguntar a Pablo Iglesias. Lo que haga Pablo Iglesias es un testimonio de lo que puede hacer Sánchez. Parecen una pareja pendiente de una fecha de boda”, ha indicado.

APROBAR EL TECHO DE GASTO

Maillo se ha referido también al reto de aprobar en el mes de julio el techo de gasto de los PGE del año 2018, y ha tendido la mano abierta del Partido Popular para negociar con todos, “también con el PSOE”.

Además, ha hecho un llamamiento a todos los partidos políticos, especialmente a Ciudadanos. “Ahora que hay un Podemos rojo y otro morado, yo le pido a Ciudadanos que esté más unido y apoyando al Gobierno que nunca. Porque cuando una parte muy importante del arco parlamentario está radicalizada en posturas de extrema izquierda, los partidos moderados de centro tenemos que estar más unidos que nunca, porque es la única garantía para la estabilidad del país, para sacar adelante los PGE y para mejorar la vida de los ciudadanos”, ha afirmado.

SEGUIMOS MANTENIENDO LA MISMA POSICIÓN

Maillo se ha referido también al reto del desafío secesionista en Cataluña. En este sentido, ha explicado que “el PP y el Gobierno han mantenido siempre la misma posición. Seguimos tendiendo la mano tendida para negociar todo lo que sea bueno para mejorar la vida de los catalanes, pero no nos van a meter en aventuras que supongan la ruptura de la unidad de España. Seguimos pensando que la soberanía nacional depende del conjunto de los españoles”.

“Esperamos que el PSOE no se enrede en debates sobre la plurinacionalidad. Sólo hay una nación, que es España, que somos el conjunto de los españoles, y no se puede tratar de contentar a algunos creando ficciones de naciones cuando no las hay”, ha señalado.

EL RETO DE LA DESPOBLACIÓN

Por último, Maillo se ha referido a las informaciones sobre el problema de la despoblación del que hoy se hacen eco los medios de comunicación. “Es uno de los grandes problemas que afecta a muchos territorios de España, especialmente al medio rural, pero que ha pasado a ser un problema nacional y se ha convertido en un reto de país”, ha afirmado.

El coordinador general del PP ha valorado que “es importante que este debate se cuele en la política nacional. Antes era un debate que sólo estaba en la política local o regional, pero es muy positivo que lo afrontemos como un reto de Estado”.

Maillo ha advertido que para abordar el problema de la despoblación es necesario aprobar medidas de cara al futuro, a medio y largo plazo, y hay que ponerse a trabajar ya en esta dirección cuanto antes. “Este es el gran debate de país que tiene España, y espero que no se pierdan algunos en otro tipo de debates, que no van a ninguna parte, y nos dediquemos a las cosas importantes”, ha concluido.