El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado hoy que “algunas nubes, que algunos dibujan en el horizonte, se van a despejar más pronto que tarde, porque siempre sale el sol y va a brillar más fuerte que nunca, a nuestro favor, porque tenemos el mejor proyecto, hablamos de lo que le interesa al conjunto de la gente, tenemos los mejores equipos –que otros no tienen–, para gestionar, porque tenemos experiencia contrastada, esa reputación en positivo durante tantos años de Gobierno y porque tenemos un gran presidente del Gobierno y del partido, que se llama Mariano Rajoy”.

En la clausura de la Convención Sectorial sobre Medio Rural y Reto Demográfico , que se ha celebrado en Zamora, Martínez-Maíllo ha recordado que el PP es el partido de la mayoría de los ciudadanos y “no es por casualidad, ni por inercia, es por el trabajo serio, humilde y honesto de gente trabajadora”. “Por eso hemos ganado las elecciones, no por casualidad”, ha insistido.

El dirigente popular ha subrayado que el PP ha estado siempre al lado de los españoles, también en los “momentos complicados y difíciles”, cuando el Gobierno de Rajoy consiguió evitar el rescate, recuperó económica y anímicamente a España y consiguió mantener “algo muy importante y que es un principio esencial de nuestro partido, la unidad del país”.

“Este es el partido comprometido con España y con los ciudadanos que viven en el medio rural, con esos 15 millones de españoles que tienen los mismos derechos que los que viven en el medio urbano –ha proseguido–. Somos los únicos que hablamos de esto, no hay nadie más que hable, no les interesa, seguramente, porque piensan que no hay demasiados votos, porque tienen intereses estrictamente políticos y electorales. Nosotros sí hablamos de despoblación, por lo contrario, porque uno de los requisitos fundamentales de nuestras raíces es el de la igualdad de oportunidades, todos tenemos la misma igualdad de oportunidades, en el medio rural o en el medio urbano”.

IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN

En su intervención, Fernando Martínez-Maíllo ha subrayado que el PP es “un partido de Gobierno, no algo nuevo que acaba de llegar”. En este sentido, ha recordado su paso, y el de Mariano Rajoy, por cargos de responsabilidad en la política local. “Pasar por la política local imprime carácter y marca bastante el camino y la forma de actuar en política. Sobre todo porque cuando se está en la política local, se aprende”, ha dicho.

También ha asegurado que en la política local se aprende “a ponerse en el lugar del otro, a no imponer, sino a acordar” y a aceptar las críticas, aunque “hay algunos que esto de las críticas no las aceptan mucho”. “Ahora que se habla tanto de currículum y demás, hay algo muy importante, que es la reputación. Y puedes tener buena o mala. Nosotros llevamos muchos años de reputación, muchos años trabajando”, ha recalcado, frente a otros que “no tienen ni siquiera reputación porque nunca han hecho nada”.

CUIDADO CON LAS APARIENCIAS

El coordinador general del PP ha hablado de la situación de Ciudadanos en Zamora, quienes han apoyado los dos últimos presupuestos de IU en el ayuntamiento, a cambio de nada. “No hemos cambiado a mejor, ni un solo proyecto nuevo en Zamora”, ha denunciado.

También ha dicho entender que se enfaden “cuando decimos que son los palmeros de la izquierda”, al tiempo que ha advertido de que hay que “tener cuidado con las apariencias, porque igual que pasa aquí, hay en otras partes de España donde algunos lo que hacen es proteger a los socialistas, que llevan protagonizando un régimen en Andalucía de clientelismo”.

Respecto a la situación de Podemos, Martínez-Maíllo ha valorado las declaraciones en las que Pablo Iglesias le advertía a un compañero de su partido diciéndole que ‘ni media tontería’. “A mí me da un poquito de yuyu . Imaginaos que alguien del PP dice una cosa contraria al líder del partido y se le ocurre decir ‘ni media tontería’. Imaginaos la que se iba a montar, no me imagino a un presidente del Gobierno diciendo, ‘ni media tontería’, que no es más que una amenaza a aquellos que forman parte de su propio partido”.

“¿Qué hará con los españoles si es capaz de decirle eso a su gente? Ojalá le dijera que ‘ni media tontería’ a los independentistas con los que se va de manifestación y apoya permanentemente para dividir a España. Ahí sí que ‘ni media tontería’”, ha concluido.