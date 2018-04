El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha reclamado a Ciudadanos y al PSOE, aquellos partidos que piden la dimisión de Cifuentes, que tengan la misma vara de medir, den ejemplo, “se apliquen el cuento” y “pongan de patitas en la calle” a Toni Cantó y al secretario general del PSOE en la CAM, José Manuel Franco, que han reconocido haber falsificado sus licenciaturas.

“¿Si alguien falsifica su currículum en otro partido no pasa nada y si pasa en el PP hay que quemarlo a lo bonzo?”, se ha preguntado. “En la política española debe aplicarse el mismo rasero para todo el mundo; hay mucha gente que no concibe que los mismos de las carreras falsificadas (que habilitan para el ejercicio de una profesión) señalen sólo a un partido”, ha recordado.

“TOMADURA DE PELO”

En el transcurso de una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, Javier Maroto ha pedido a la formación política de Albert Rivera que explique públicamente con qué programa de Gobierno estarían dispuestos a acudir a la moción de censura que impulsan los socialistas en la Asamblea de Madrid contra Cifuentes, con el respaldo de Podemos, si el de subir impuestos que pueden plantear los socialistas o el de Podemos, que va directamente “a la cartera” reclamando ocupar puestos relevantes de gobierno.

“Me parece una tomadura de pelo que el partido de la licenciatura falsificada de Toni Cantó quiera apoyar ahora una moción de censura junto al partido de la beca falsificada del señor Errejón, para poner de presidente de la Comunidad de Madrid al Partido Socialista, cuyo líder tiene una licenciatura falsificada”, ha enfatizado.

ERE ANDALUCIA Y PSPV

Por otro lado, Maroto se ha referido a la trama de los ERE en Andalucía que se está convirtiendo “en el mayor caso de corrupción de la historia de España, desgraciadamente para los andaluces y para los españoles”. Para el dirigente popular, este caso “viene edulcorado” con otro presunto caso de corrupción en la financiación del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana.

“Chaves, Griñán y, ahora Narbona, están implicados en presuntos casos de financiación irregular. Los tres presidentes del Partido Socialista están bajo la misma lupa de corrupción”, ha dicho. “La información que empieza a trascender es demasiado importante como para mirar hacia otro lado” y, por eso, “el Partido Popular va a llevar a la Comisión de Investigación del Senado la financiación, presuntamente irregular, del Partido Socialista valenciano”.

En esta línea, Maroto se ha preguntado si a Pedro Sánchez le produce sonrojo descubrir que el señor Chaves ha estado en un chalet en Huelva de vacaciones pagado o prestado por la misma persona a la que, “por la puerta de atrás, se le firmaban ERES para su familia o sus empresas”.

CATALUÑA

En otro orden de cosas, Javier Maroto, ha reafirmado la posición del PP con respecto a la situación política de Cataluña. “La solución es sencilla: estamos esperando a que haya un candidato para presidir la Generalitat que cumpla la ley hoy, y que la quiera seguir cumpliendo mañana”, ha dicho. “Cuanto antes lo hagan, antes superaremos un problema que está siendo ya demasiado largo”, ha añadido.

El vicesecretario popular ha hecho un llamamiento a Inés Arrimadas para que, dada la situación de bloqueo de los partidos independentistas, “supere su miedo escénico y supere el veto del señor Rivera”. “Que dé un paso al frente y presente su candidatura”, ha dicho.

Asimismo, Maroto ha lamentado el apoyo de CC.OO y UGT a la manifestación celebrada ayer en Barcelona para pedir la liberación de los presos independentistas catalanes. En este sentido, se ha preguntado qué estarán pensando hoy los “afiliados de toda la vida” al ver a sus sindicatos apoyando a los independentistas. “Tienen que dar una respuesta porque no favorece a su propia credibilidad, más bien todo lo contrario”, ha afirmado.

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

Por otro lado, Javier Maroto ha reiterado que la aprobación de los PGE es la principal preocupación de su partido y “un mandato generalizado de la población española”, que exige que los políticos españoles sean capaces de acordar entre distintos, como ha sucedido en Alemania y en otras partes de Europa. “Tan digno es un socialista de izquierdas de España como un socialista de izquierdas en Alemania. La opción útil no es decir no es no , sino la de los socialistas alemanes que, por el bien de su país, aprueban unos presupuestos y forman parte del Gobierno”, ha asegurado.

En esta línea, el dirigente popular ha recalcado que los Presupuestos que ha presentado el Gobierno tienen “un clarísimo contenido social”, al tiempo que dan una respuesta “humilde y autocrítica” a la realidad de lo que los pensionistas demandan en la calle. A su juicio, los jubilados saben quiénes son los partidos que más les han maltratado y quiénes les congelaron las pensiones; también saben que con los PGE del Gobierno se sube la cuantía de la pensión a la mayoría de los colectivos en 20 euros y no el 0,25%. “Son los presupuestos de la dignidad de los jubilados”, ha dicho.

MEDIO RURAL Y RETO DEMOGRÁFICO

Por último, Javier Maroto ha asegurado que, tras la Convención Sectorial sobre Reto Demográfico y Medio Rural que el PP celebró el pasado sábado en Zamora, ha quedado patente que, mientras que a otras formaciones políticas solo les interesa las grandes ciudades, al Partido Popular, además de las ciudades, también le interesan las zonas rurales y su despoblación. “Esa parte de España que es tan España y tan de primera categoría como cualquier calle de una gran ciudad”, ha recalcado.

“Somos el único partido que se ocupa de las zonas rurales. Creemos en la diversidad y apoyamos todas las realidades”, ha concluido.