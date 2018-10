La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular, Marta González, ha asegurado hoy que los 100 días Pablo Casado al frente de la Presidencia del PP “han consolidado su liderazgo como única alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados independentistas”.

A su juicio, en estos 100 días “todos los españoles han podido contraponer la ilusión, la solvencia y la solidez del proyecto de Pablo Casado” a la “improvisación, la rectificación permanente y la cesión a sus socios de moción de censura” que caracterizaron los primeros 100 días de gestión de Pedro Sánchez.

“El presidente del PP está construyendo una alternativa atractiva que responde a las necesidades reales de España”, ha enfatizado Marta González, quien lo ha contrapuesto a los 100 primeros días del Gobierno Instagram del PSOE, con dos ministros dimitidos, una directora general cesada, la iniciativa estrella de suprimir los aforamientos “aparcada en un cajón”, así como innumerables rectificaciones a sus anuncios de medidas “que no han sido nunca suficientemente pensadas ni puestas en práctica”, o las cesiones y mensajes de comprensión y diálogo a los independistas catalanas.

PROGRAMA PARA ESPAÑA

La vicesecretaria de Comunicación ha presentado hoy en rueda de prensa la página web que el PP ha preparado con motivo de los 100 primeros días de Casado como presidente de esta formación política, en la que se presenta a los ciudadanos y a los representantes de la sociedad civil “las líneas básicas de nuestro programa para España”, estructuradas en cinco grandes ejes: reforzamiento institucional, economía y fiscalidad, educación y política familiar, seguridad y política internacional.

En este sentido Marta González ha detallado que en estos cinco ejes se plasman los principios y valores del PP “en las iniciativas que han ido conociéndose a lo largo de las intervenciones públicas del presidente Pablo Casado”. Toda la actividad “ilustra y resume la ingente tarea de Pablo Casado al frente de la Presidencia del PP, porque tenemos un proyecto de gobierno para España”, ha enfatizado.

Asimismo, la página web recoge esa plasmación de las ideas en las proposiciones de ley y no de ley que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados, y la cronología de los viajes y reuniones que el presidente Casado ha llevado a cabo en estos 100 días.

ELECCIONES ANDALUZAS

En relación a la celebración de la Unión Interparlamentaria el pasado fin de semana en Sevilla, la dirigente popular ha señalado que el PP “está volcado en la convocatoria de elecciones andaluzas, que suponen una oportunidad histórica para acabar con el dominio absoluto de un régimen de casi 40 años de Gobierno del PSOE”.

VILLAREJO

Sobre las informaciones conocidas hoy en relación a María Dolores Cospedal, la dirigente popular ha explicado que la ex secretaria general del PP ha enviado un comunicado a los medios de comunicación, dando explicaciones “con la máxima celeridad, de manera prácticamente inmediata y sin intentar engañar a la opinión pública”.

No obstante, ha querido subrayar que no es “gratuito” que se haya conocido esta noticia hoy, precisamente el día en el que se ha hecho pública la ratificación de la petición de penas por parte de la Fiscalía Anticorrupción a los ex presidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por su relación con los EREs andaluces.