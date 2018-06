El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha afirmado hoy que el Partido Popular saldrá del próximo Congreso Nacional “más reforzado y unido que nunca, porque de aquí no sólo sale el presidente del partido, sale el próximo presidente de España y tenemos una responsabilidad con los españoles”. Así, ha recordado que todos los candidatos a la Presidencia “son responsables, quieren al partido y están comprometidos” y ha respondido a los que insisten en reclamar un debate interno, “programático” y debates públicos, que lo que se va a producir es un debate de liderazgo, “hablamos de quien será el líder del partido”, porque ya existe un libro, “que se aprobó en el último Congreso Nacional”, que recoge el ideario del PP.

Para el dirigente popular, el sistema de elección “vela por la igualdad de todos los candidatos y está siendo ejemplar”, ya que en más de 50 circunscripciones electorales, “no se han detectado grandes anomalías”. “Algún candidato puede quejarse, pero el proceso está siendo ejemplar en un proceso inédito para nosotros”, ha resaltado. Asimismo, ha mantenido su neutralidad ante los distintos candidatos y ha recordado que, hasta el último momento, se puede presentar una lista de integración, aunque no le preocupa que haya más de un candidato, “a las candidaturas les separan matices y no cuestiones de fondo”, ha explicado.

En declaraciones en Los Desayunos de TVE, el coordinador popular ha ironizado sobre el hecho de que haya personas que digan que en el PP hay un tsunami o una crisis profunda porque no haya una lista unitaria y ha recordado que el Partido Popular ganó las últimas elecciones generales, que tiene mayoría en el Senado y que está en la oposición, por una moción de censura, de Pedro Sánchez, que no sólo no ha ganado nunca unas elecciones, “sino que los españoles le dijeron que no”. “Seguimos siendo el partido preferido por muchos españoles, estamos en un proceso interno de renovación y ni estamos a punto de hundirnos ni nada parecido, estamos buscando una persona para sustituir a Mariano Rajoy entre varios candidatos”, ha defendido.

CONGRESO NACIONAL

Respecto a la celebración del próximo Congreso Nacional del mes de julio, Maíllo ha insistido en que en el PP se ha dado una lección de democracia, “porque con 100 avales se puede ser candidato”, y que este sistema, aunque novedoso, ya se ha utilizado en Congresos regionales y provinciales, “y funcionó razonablemente bien”. “Fue un sistema que se debatió mucho en el último Congreso, con muchas enmiendas y después de mucho diálogo se instauró, no está tan mal”, ha defendido.

En este sentido, ha detallado que el sistema mixto que se va a utilizar, en el que primero los afiliados votan al candidato y a la vez eligen a los compromisarios y luego estos deciden quien preside el partido entre los dos últimos candidatos, es un sistema al que tampoco están acostumbrados los afiliados del partido. Así ha restado importancia a las cifras de participación que se están barajando, ya que es un sistema nuevo para todos, “incluido el afiliado”, que tiene un proceso de adaptación

“De los 860.000 afiliados no votarán todos. En los últimos congresos provinciales y regionales no llegó al 10% la participación y puede estar por ahí ya que se están comprobando los datos de todos los inscritos para ver si están al corriente de pago de las cuotas, y todavía se están incorporando algunas provincias que no habían pasado los datos”, ha destacado. “Tendremos que adaptar nuestro sistema de afiliación a lo que está sucediendo en los últimos tiempos”, ha destacado el coordinador general, tras recordar que este cambio que se ha producido en la escena política española ha llegado en un momento de modernización del censo dentro del partido, donde se estaba mejorando los sistemas de altas y bajas y la posibilidad de realizar las mismas vía on-line, “estábamos adaptando el censo a la realidad”, ha explicado.

GOBIERNO PEDRO SÁNCHEZ

Respecto a los primeros días del Gobierno de Pedro Sánchez, Martínez-Maíllo ha criticado su política “de gestos, de escaparate, pagando facturas”, ya que, en su opinión, con 84 diputados es muy difícil gobernar. Así, se ha referido al gesto de acoger al Aquarius hace unos días, y no tener ahora la misma respuesta para el buque de la ONG ‘Lifeline’ con 234 migrantes rescatados a bordo, que lleva varios días a la deriva y que ha pedido ayuda a Francia y España para poder atracar.

También ha criticado las ayudas de los independentistas y radicales, incluido Bildu, que le permitieron llegar a la Moncloa apoyando la moción de censura, “porque en política nada es gratis, todo tiene un relato, una cronología y unos acuerdos”. Así, se ha preguntado a qué acuerdos llegó con estos grupos con los que está “compadreando” para ir acostumbrando a la opinión pública a términos como “problema político en Cataluña”, o a que se esté cerrando con el PNV la cesión de más de 30 competencias, que incluirían la transferencia de la gestión de las prisiones y la del régimen económico de la Seguridad Social, con el acercamiento de los presos de ETA. “Hay un acuerdo mínimo, estoy seguro, hay que ver hasta dónde llega el proceso”, ha denunciado.

ELECCIONES GENERALES

Por último, Fernando Martínez-Maíllo se ha referido a la posible celebración de unas elecciones generales en un corto espacio de tiempo y ha afirmado que Pedro Sanchez “está tan entusiasmado en La Moncloa, que no creo que quiera elecciones”. Así ha lamentado el problema de credibilidad que tiene el presidente del Gobierno, que se presentó a la moción de censura, afirmando que esta iba a ser una Legislatura corta, “para hacer pequeños cambios y convocar elecciones”. “Llegaremos a las elecciones cuando Sánchez quiera”, ha concluido.