El presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno se ha comprometido hoy a generar empleo y oportunidades para los andaluces si es elegido presidente de la Junta de Andalucía y a hacer una revolución fiscal que pondrá a nuestra comunidad en términos de impuestos y en términos fiscales al mismo nivel que otras comunidades como Madrid.

Además, se ha comprometido a convertir a Andalucía en la locomotora de España, a acabar con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a bajar el impuesto de transmisiones, y a rebajar el tramo del IRPF. “Vamos a ponerle una alfombra roja para que la inversión llegue a Andalucía.

Nuestra comunidad tiene que ser la Baviera de Alemania a con economía, productividad, futuro y bienestar”.

Moreno, que ha participado junto el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la clausura de la 23 Interparlamentaria del PP que se ha celebrado estos días en Sevilla, se ha mostrado orgulloso de la dirección nacional del PP y de su presidente, Pablo Casado, ya que según, ha dicho, ha sabido encarar los retos de futuro de España, a la vez que ha incidido en que son muchos los que echan de menos un gobierno de PP ante lo que ha asegurado que España lo necesita y la sociedad lo pide a gritos.

Moreno ha afirmado que Andalucía es un fórmula uno cargado de potencialidades, de talento y de historia y ha incidido en que es imposible pensar en el proyecto de España sin pensar en Andalucía que siempre ha jugado un papel muy importante dentro de la historia de nuestro país.

“Andalucía es fundamental para el proyecto común y compartido de España. Pero a pesar de ser un fórmula uno no disfrutamos de las cuotas de progreso y empleo que tienen otras comunidades y ello es la demostración de que la izquierda y el socialismo es incompetente en la gestión”.

El líder popular andaluz ha subrayado que el socialismo andaluz ha perdido la ambición, el respeto a sus votantes y a sus vecinos con corruptelas e irregularidades y noticias que manchan el buen nombre de Andalucía, a la vez que ha lamentado que sus dirigentes han perdido la sintonía con su pueblo y sólo quieren mantenerse en el poder a cualquier precio.

En este sentido, ha criticado que hay algo que caracteriza al socialismo andaluz y es la utilización que siempre hacen de las instituciones de todos a beneficio del partido, algo que, según ha apuntado, lo hemos podido ver estos días tras la celebración del Consejo de Ministros del viernes,

Ha lamentado que en la reunión del Consejo de Ministros que se celebró en Sevilla no se anunciase ninguna medida para Andalucía. Así, ha lamentado que tras las inundaciones en Málaga y Sevilla no se hayan declarados estas zonas como catastróficas ni tampoco se hayan anunciado ayudas a las personas que lo han perdido.

Asimismo, ha subrayado que también sorprende que en esa reunión no se anunciase nada sobre financiación autonómica ni tampoco sobre la liberación del peaje entre Sevilla y Cádiz, ni sobre la llegada de la alta velocidad a Granada antes de que finalice el 2018, ni nada del puerto de Motril, ni de la alta velocidad a Almería.

“Han venido a pasear y disfrutar de Sevilla pero no han sido capaces de anunciar ni un solo compromiso para nuestra tierra”.

El presidente de los populares andaluces se ha preguntado por qué calla cuando el presidente Sánchez ha anunciado que va a dar barra libre para que los símbolos que son de todos como son la bandera de España o nuestras tradiciones y religiones que profesamos mayoritariamente en el país pueda quien quiera insultar cuándo quiera, cómo quiera o dónde quiera.

“¿Le ha dicho Díaz a Sánchez que no nos gusta que en Sevilla se insulte a la Macarena o al Cachorro?, ¿Le ha dicho que no nos gusta que con nuestras tradiciones y símbolos no nos gusta que se insulte y queden impunes?, ¿Le ha dicho que también en ese proyecto va el hecho de que las Fuerzas Armadas no puedan estar en la Semana Santa de Andalucía que acompañan y hacen de guardia de honor y de escolta?, ¿Le ha dicho que la bandera de Andalucía y de España son los símbolos que nos unen y que no nos gusta que la pisoteen? Díaz debe decirle a Sánchez que no nos gusta lo que están haciendo en el Gobierno”.

De esta forma, ha afirmado que aunque Díaz actuaba como un torbellino contra el Gobierno del PP desde hace cinco meses ha pasado de ser una leona a ser un corderito. “¿Dónde está Susana Díaz?, ¿Dónde está tu genio y figura? Que fuerte para atacar al PP y que débil para atacar al PSOE cuando va en contra de los intereses de Andalucía”.

Moreno, que ha indicado que faltan cinco semanas para las elecciones autonómicas y que en la calle se respiran ganas de cambio, se ha referido a las revueltas de batas blancas que está teniendo lugar en Andalucía y se ha dirigido a esos profesionales que siguen en huelga para decirle que “quedan cinco semanas para que haya un nuevo presidente de la Junta que va a hacer que la sanidad sea un servicio de calidad para los andaluces”.

Así, se ha referido a Cs y ha aseverado que aunque este partido se presentó hace cuatro años como el cambio y como única alternativa posible a los partidos de siempre asegurando que con ellos todo iba a cambiar a mejor para lo único que han servido es para apuntalar las mismas políticas socialistas de hace cuarenta años.

Por ello, ha señalado que en estos últimos tres años en Andalucía nada ha ido a mejor ni los servicios públicos ni la calidad de vida de los andaluces y ha apuntado a que esto es resultado no sólo de la gestión del PSOE en Andalucía sino también a la gestión de Cs que llevan este tiempo gobernando nuestra comunidad junto a Susana Díaz.

Finalmente, ha apostillado que si los andaluces quieren un cambio en nuestra comunidad éste sólo puede llegar de la mano del PP que es el único partido que ha sido el dique de contención a las políticas del PSOE. “Hay un proyecto sólido, cohesionado y maduro que es el del PP andaluz y que ha tenido el banco de pruebas en el gobierno de la nación, en los ayuntamientos y en las diputaciones. Tenemos todo lo que hace falta. El PP es el partido de los trabajadores porque somos los que generamos empleo”, ha concluido.