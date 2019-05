Pablo Casado a firma que la actuación del PSOE en esta jornada demuestra sus “pactos ocultos, que no hacen públicos por una cuestión electoral”, y expone como ejemplo el momento en el que Oriol Junqueras, político en prisión preventiva, se ha acercado a Sánchez y para decirle que “tenían que hablar”. Califica de “bochornosa” la sesión constitutiva y considera que ha sido una “vergüenza nacional que el Partido Popular no puede tolerar”

“Esta Cámara no se merece esto y la historia de España no merece este escarnio. Esto es lo que nos espera si no se logra hilvanar un cambio de rumbo el 26 de mayo”, explica.

Casado exige a Sánchez que sea “transparente por una vez” y diga qué va a hacer con los mismos que han montado este espectáculo, que son los mismos que precisamente le apoyaron en la moción y con los que ya está pactando. Denuncia que se ha producido un “espectáculo electoral” por parte de los independentistas, que han hecho un mitin y, por este motivo, critica que la presidenta del Congreso haya sido “condescendiente e incluso cómplice”.

El presidente de los populares, insta a Batet a que revise los juramentos y promesas de estos diputados para ver si acataban o no la Constitución. “La Constitución se acata o no se acata. O se defiende o se ultraja”, asevera, y exige que se aplique de inmediato el reglamento y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que suspenda de su funciones estos presos.

Para finalizar, Casado destaca que el PP presentará una iniciativa para que la promesa o juramento de la Carta Magna no sea solo un formalismo y evitar que esta lamentable situación se vuelva a producir.