El presidente a dvierte que es el Gobierno de Pedro Sánchez quien tiene la responsabilidad de desbloquear el proceso de investidura y conseguir apoyos suficientes para empezar a gobernar, y r ecuerda que el PP lleva casi un año tendiendo la mano al PSOE, a quien ofreció una gran coalición de facto a cambio de un acuerdo en los Presupuestos y en la defensa de la unidad nacional en Cataluña, y subraya que el PP sí aceptó los cinco pactos de Estado (Pacto de Toledo, Justicia, infraestructuras, defensa y política internacional y violencia de género) propuestos por Pedro Sánchez.

Pablo Casado c onstata que el PP no ha ofrecido facilitar una investidura, pero sí darle estabilidad, añadiendo un octavo pacto de Estado: Navarra, para que los asesinos no vean que sus herederos políticos sacan rédito a una historia de la que no reniegan y por la que no han pedido perdón. “Bildu no es un partido homologable para una negociación, ni siquiera por omisión”.

Reclama acuerdos en materia educativa, un pacto por el agua y el estudio de una reforma electoral, “para que no nos veamos abocados por esta parálisis cuando no hay mayorías suficientes”.

Califica de tópico que el PP no sepa negociar ni dialogar y dice que Juanma Moreno es una referencia de los buenos gobiernos, porque “solo hay que mirar a la Junta para saber que el PP siempre cumple la palabra dada”. Afirma que el PP, además de tener una posición de centro derecha liberal conservador, es capaz de llegar a acuerdos a izquierda y a derecha.