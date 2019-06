El vicesecretario de Organización asegura que, por la vía de los hechos, el PSOE prefiere los partidos de la moción de censura y le acusa de tener como socios preferentes a Podemos y los independentistas, como ha demostrado en Badalona o en Navarra, y recalca que Sánchez abandonó el Grupo Socialista para no abstenerse y, cuando Rajoy pidió la colaboración del PSOE y Ciudadanos, era la única forma posible, no pactaba por detrás. Afirma que el PP quiere que se forme un Gobierno “cuanto antes”, porque unas nuevas elecciones “paralizarían el país”.

Exige a Rosa María Mateo que se ponga en el pellejo de la mayoría de españoles cuando ven que Otegi no va a TVE a pedir perdón, sino a decir que quizá mataron demasiado. Cree que esa entrevista ha generado ampollas en la mayoría de los ciudadanos y lo que ha conseguido es que llevemos hablando tres días de Otegi, toda una afrenta para las víctimas del terrorismo.

Afirma que quien en España no entienda que la orientación sexual de las personas es un rasgo más de su personalidad tiene un problema y que el PP ha decidido formar parte de la sociedad que lo entiende así, porque la defensa de las personas es un principio de ámbito liberal del PP, e incide en que no cuente con el PP quien quiera disfrazar la violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar, ya que si alguien en España no entiende que hay mujeres que sufren violencia por el hecho de serlo, tiene un problema.

Maroto asegura que el PP Vasco no ha sido una fuerza marginal, gobernando importantes ayuntamientos y la Diputación de Álava, de tal forma que el PP vasco es el corazón del PP de España, con una unidad de mensaje indivisible y compartida.