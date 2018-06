La portavoz del GPP en la Comisión General de Comunidades Autónomas, Clara San Damián, se ha dirigido a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Maritxell Batet, en la sesión de control al gobierno en el Senado, para reclamar explicaciones sobre la reforma constitucional que anunció la semana pasada.

“Nosotros, en el Partido Popular, creemos firmemente que España es un gran país que la Constitución española y su modelo territorial nos ha dado los tiempos de mayor prosperidad en nuestra historia. Queremos que tengan claro que aunque a ustedes les hayan regalado el Gobierno, nosotros no vamos a permitir que regalen España”.

San Damián ha recordado que desde que los socialistas llegaron a Moncloa “a través de una moción de censura y sin programa de gobierno”, han anunciado cuatro decisiones de gran calado que afectan al modelo de Estado.

Entre ellas, ha detallado, han hablado de reformar la Constitución, de renovar el pacto territorial, de acercar a los presos independentistas y han rebajado el control financiero de la Generalitat.

La senadora del PP ha pedido a la ministra de Política Territorial y Función Pública que aclare qué hay detrás de estos anuncios, “porque siempre que gobiernan acaban poniendo en marcha una serie de medidas partidistas, cuyas consecuencias las acabamos pagando todos los españoles”.

En este sentido, la senadora por Zamora ha señalado que lo que está ocurriendo en Cataluña tiene dos responsables: los partidos independentistas, ERC y PdCAT, “los principales responsables porque son los que han vulnerado el ordenamiento jurídico” y el PSOE.

“Lo que nos preocupa ahora que el PSOE vuelve al Gobierno - ha afirmado - es que vuelvan a la equidistancia entre la Constitución y los que la vulneran, entre la Ley y los que la incumplen, entre los que creemos en la unidad de España y los que tratan de romperla”.

“¿Quiere usted que reformemos la Constitución para que esos que han intentado declarar la independencia al margen de la Ley lo puedan hacer amparados en la Constitución?, ¿para que los que han intentado un golpe de Estado no tengan que cumplir ante la Justicia?”, le ha preguntado.

La portavoz popular ha mostrado su preocupación por si el PSOE esté intentando pagar un precio político y ha afirmado que “en esta Cámara no le vamos a apoyar ninguna reforma constitucional. Le aseguro que mientras que el Partido Popular tenga fuerza política en este país no les vamos a permitir aliarse con quienes quieren romper España, no lo vamos a permitir”.

Clara San Damián ha reclamado a la ministra de Política Territorial y Función Pública que aclare qué es lo que quiere reformar y con quién quiere hacerlo y si quiere reformar la Constitución para darle más competencias a las Comunidades Autónomas. Además, ha pedido que explique se esta reforma lleva implícita la eliminación del artículo 155, “¿lo van a quitar impidiendo así que tengamos un instrumento para defender la unidad de España?”, le ha interpelado.

“Si es así, debe decirlo aquí, - ha indicado - en la Cámara de representación territorial. Porque si van a reformar la Constitución para contentar a los independentistas, ¿creen que le van a permitir mantener el 155?, ¿quieren incluir en la Constitución la posibilidad de convocar un referéndum de autodeterminación para pagar que les hayan regalado el Gobierno?”.

EL QUE GOBIERNA REPRESENTA A TODOS POR IGUAL

La senadora del PP le ha recordado que representa a un Gobierno que tiene 84 diputados, 50 menos que el PP y “cuando habla aquí como Partido Socialista, lo hace en representación de 62 senadores y yo lo hago en representación de 147. Esta es la diferencia entre ustedes y nosotros”.