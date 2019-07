Casado acusa a Sánchez de no estar a la altura para ser investido presidente del Gobierno porque se sigue situando en el lado equivocado “y lo único que quiere es revalidar los apoyos de la moción de censura”.

Reprocha a Sánchez no ver “el elefante morado con un gran lazo amarillo”, en clara alusión a Podemos y a los independentistas, a los que no ha nombrado durante su intervención, y le tilda de “comodín de la baraja que tiene demasiados acreedores con los que no podrá cumplir”.

Tiende la mano a Sánchez para cuestiones de Estado, pero no “para forjar un gobierno contra el Estado, ni para incidir en las diferencias y en las cicatrices”. “Le tendemos la mano para buscar el progreso en España, no para reivindicar las políticas fracasadas de la izquierda, para que empiece a gobernar y tenga una leal oposición, pero no para que revalide, como hizo en la moción de censura, una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente”, incide.

Le censura que sea la primera vez en la historia que se haya presentado un candidato a la investidura sin que los españoles sepan con quien va a gobernar, cuestión que “puede ser indignante” incluso para los socios con los que ya ha pactado en otras ocasiones.

Le achaca tener tantas metamorfosis que ya los ciudadanos no saben exactamente si estamos en la fase del no es no , o el sí porque sí. “En el no es no, llegaron a hablar de la podredumbre moral del partido al que ahora reclama el apoyo”, agregó.

Critica que el adalid del no es no , ahora diga que el PP tiene que abstenerse “casi coactivamente con una amenaza de nuevas elecciones” de las que Sánchez sería el único responsable.

“No puede venir aquí a perdonarnos la vida para que le salvemos la suya, cuando tiene el resultado más exiguo de cualquier candidato en la historia de esta Cámara”, subraya.

El líder del PP exige a Sánchez información sobre el gobierno que quiere formar, con qué socios, para qué y con qué beneficios para todos los españoles y afirma que la historia de su gobierno, “es la historia de un gobierno vacío” ha subrayado, para añadir que “el PP ejercerá una alternativa de gobierno que espero que cuanto antes llegue a La Moncloa”.

Recuerda que el PP le ha ofrecido 11 pactos de Estado de los que todavía no han obtenido respuesta y señala que su formación ha alcanzado acuerdos 12 formaciones políticas tras las elecciones autonómicas y municipales.

“Vamos a votar que no a la investidura porque no estamos de acuerdo en que venga aquí a ocultar sus negociaciones con otras fuerzas, e intente hacer responsable a la oposición”. “Son rehenes de los socios de la moción de censura y por eso no han hecho ningún esfuerzo para conseguir otro apoyo”, ha denunciado.

Se pregunta si realmente quiere ser presidente del Gobierno después de estar tres meses “jugando al gato y al ratón” y de llegar a un debate sin un programa de gobierno, “ignorando a sus socios con un popurrí para salvar el telediario”.

Interpela a Sánchez sobre quien es realmente, dónde están sus apoyos, para qué se presenta a la investidura, o hasta cuándo va a revestirse de falsa moderación. Le reprocha que no hubiera dedicado ni una sola mención a Cataluña, las palabras de alabanza de Otegi y que haya gobernado todo este tiempo, con alianzas “instaladas en la ilegalidad”.

Denuncia que Sánchez no haga nada para que la ilegalidad siga campando a sus anchas en Cataluña y le recuerda que allí se está librando la continuidad del sistema de la Transición o la soberanía nacional, entre otras cuestiones.

“¿Cuándo está usted dispuestos a dialogar con los españoles y con los catalanes? ¿O es que solo dialoga con quienes incumplen la ley?, le ha interrogado.