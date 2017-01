El secretario general del Grupo Parlamentario Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha pedido “altura de miras, responsabilidad y colaboración a todos los grupos parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, lo que trasladaría un mensaje muy positivo de confianza en nuestra economía”.

Para ello, el portavoz popular ha reiterado “la mano tendida” del Gobierno y del GPP para negociar y acordar esas cuentas públicas porque, como ha subrayado “siempre es mejor un Presupuesto consensuado que uno prorrogado”.

“Si nos hemos puesto de acuerdo en el techo de gasto para que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos puedan elaborar sus Presupuestos, cómo no nos vamos a poner de acuerdo para que España tenga un Presupuesto”, se ha preguntado Bermúdez de Castro, quien ha subrayado que “el 85% del Presupuesto ya está comprometido en gastos como el pago de las pensiones o del sueldo de los funcionarios, por lo que “los españoles no entenderían que no nos pusiéramos de acuerdo en ese 15% restante”.

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces del Congreso, el dirigente del PP ha subrayado que “esta es una legislatura que, por mandato de los españoles, tiene que ser de compromiso conjunto y de responsabilidad compartida”. “Este compromiso –ha indicado- no puede acabar con la investidura, al contrario, ha comenzado con ella y ha comenzado para todos los grupos”.

“Todos debemos ser útiles para la sociedad y la mejor forma es elegir el camino de la colaboración en vez de el de la confrontación”, ha asegurado el portavoz popular, por lo que ha reclamado a los grupos parlamentarios, especialmente al PSOE, “que no vuelva a los vetos, a los bloqueos y al no de partida, y contribuya sin prejuicios a ofrecer a los españoles un horizonte de estabilidad colaborando a la aprobación de los Presupuestos”.

De esta manera, José Antonio Bermúdez de Castro ha apuntado que se daría continuidad al crecimiento económico y la creación de empleo iniciado desde que entraron en vigor las reformas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy.

LA EPA DEMUESTRA QUE ESPAÑA ESTÁ FUNCIONANDO

En este sentido, ha calificado de “muy positivos y esperanzadores” los datos sobre empleo que se han conocido hoy de la EPA del último trimestre de 2016. Según estos datos, “541.000 personas encontraron un empleo en 2016, desde el peor momento de la crisis hay medio millón de hogares menos con todos miembros en paro, hay dos millones de parados menos y 18 millones y medio de personas ocupadas”.

“Esto –ha aseverado- supone un espaldarazo a las reformas políticas y económicas del Gobierno del PP y demuestran que vamos en la buena dirección y que España funciona y marcan el camino para, si no nos equivocamos, convertir el objetivo del Ejecutivo de que haya 20 millones de personas trabajando en 2020 en una realidad”.

“NUESTRO MODELO NO ES EL SUBSIDIO, ES EL EMPLEO”

Sobre este asunto, y preguntado por la ILP presentada por los sindicatos para que todas las personas sin ingresos puedan recibir 426 euros al mes sin límite temporal, el secretario general del GPP ha afirmado que “el modelo del PP no es el subsidio, es el empleo”.

“No todo lo socialmente deseable es económicamente posible”, ha afirmado Bermúdez de Castro, quien ha recordado que “las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia en esta materia, ofrecen distintos programas de rentas mínimas de inserción que a día de hoy benefician a 264.000 personas”.

Para el portavoz popular, “lo más importante es garantizar nuestro sistema de protección social”.

INICIATIVAS DEL GPP

Una agenda social que no ha acabado con la llegada de la recuperación económica y que abarca todos los sectores. En este sentido, ha señalado que el próximo martes en el Pleno del Congreso se van a convalidar tres Reales Decreto de marcado carácter social como son “el texto para mantener el bono social que supone una reducción del 25% en las tarifas de luz para las personas en situaciones de mayor dificultad y para evitar los cortes de luz, el texto para aprobar el arbitraje extrajudicial para que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar su dinero en tres meses mediante un procedimiento ágil y sencillo, y para seguir incidiendo en la garantía juvenil que son fondos de la Unión Europea que está ayudando a reducir el desempleo juvenil”.

Por último, y preguntado por la decisión de la presidenta del Congreso de adelantar una hora los Plenos de los martes, José Antonio Bermúdez de Castro ha valorado positivamente la decisión de la Mesa del Congreso porque “va a facilitar que los plenos acaben a una hora razonable para compatibilizar nuestro trabajo de representación con un horario razonable de finalización del pleno”.