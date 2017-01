El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido hoy al Partido Socialista que adopte una posición responsable en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, en la que ha calificado como “la ley más importante del año. Lo esperan las autonomías, las diputaciones y los ayuntamientos”.

Pablo Casado ha reclamado al PSOE que, “además de debatir de sus cuestiones orgánicas, mantenga una hoja de ruta constructiva para España, porque la estabilidad política cotiza en Bolsa”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado cómo el presidente del Gobierno ya dijo antes de la votación en la investidura que “no iba a encabezar un Gobierno en minoría para rellenar un sillón, sino que quería mantener las políticas que habían funcionado y pactar las políticas que quedaban pendientes”.

Así, se ha referido a las líneas básicas que comparten los partidos constitucionalistas, como son el pacto por las libertades y contra el terrorismo, las pensiones, la unidad de España, el pacto educativo, el pacto por la sostenibilidad y los servicios sociales, el acuerdo contra la violencia de género o por la discapacidad. En definitiva, a su juicio, “un pacto de futuro para España en el que caben muchas fuerzas políticas”.

En relación al 18 Congreso del PP, que se celebrará el próximo mes de febrero en Madrid, Casado ha destacado que el PP “tiene la suerte de estar unido” y no perder el tiempo en “quítate tú para ponerme yo o en ver quién está y quien no”, porque “tenemos un líder consolidado y respaldado por los españoles, en dos ocasiones recientemente, que es humilde, sensato y dialogante”.

El proyecto de Mariano Rajoy y del Partido Popular, ha proseguido Casado, consiste en “garantizar la libertad, nuestras ideas y principios, un entorno de seguridad, sin intervencionismos, sin imposiciones ni totalitarismos de ninguna ideología”, para que después podamos “garantizar un proyecto vital de autonomía, de sostenibilidad de servicios sociales, de crecimiento económico y de creación de empleo”.

HACER INNECESARIO EL POPULISMO

En otro orden de cosas, el vicesecretario de Comunicación del PP ha asegurado que “la mejor vacuna contra el populismo es hacerlo innecesario, no es hacernos más simpáticos, más demagogos o prometer lo imposible o lo impagable, sino ser absolutamente sincero, decir a la gente lo que conviene hacer, que cuando el PP gobierna a la gente le va mejor y que no se puede prometer lo imposible si no hay una base de creación de empleo que lo pueda financiar”.

Asimismo, ha indicado que contra el nacionalismo tenemos que decir que “queremos seguir viviendo en un país unido como es España, que una parte de nuestro país no puede elegir sobre el todo, que estamos orgullosos de que los españoles seamos iguales en derechos y obligaciones desde que nos dimos una Constitución y que no vamos a tolerar que algunos intenten romper la unidad y la concordia”.

Por último, Casado ha deseado que todos los presidentes autonómicos, en el marco de sus obligaciones y su responsabilidad, acudan a la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebrará el próximo 17 de enero.