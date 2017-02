El portavoz del PP y vicepresidente del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró hoy que “si la política no puede con los populismos, los populismos podrán con la política y con nuestro sistema de libertades”.

“El populismo, y también el nacionalismo, son los eternos enemigos de la libertad y vuelven a resurgir por todas partes, en Europa y en España”, dijo González Pons durante su intervención en la primera jornada del 18 Congreso del PP.

“La Unión Europea y España son el objetivo a batir para los nacionalistas y los populistas. El nacionalismo es exclusión y no convivencia; y el populismo es rencor y no concordia. Con el populismo y el nacionalismo no se hace política, se destruye la política, y con ella la sociedad. Por eso, hay que recordar que cada vez que nosotros compartimos su discurso de la vieja política podrida, sin quererlo, les hacemos el trabajo sucio”, explicó.

El líder del PP en el Parlamento Europeo explicó que “Europa y España van a atravesar unos años decisivos”, por lo que hay que prepararse “para dar la batalla ideológica más importante de nuestro Partido, la batalla entre quienes creemos en la democracia representativa y los que quieren sustituirla, entre los que creemos en una España y una Europa unidas y los que quieren dividirlas”.

“La confrontación política del futuro no va a ser entre derecha e izquierda sino entre demócratas y populistas”, resumió.

“De este Congreso debe salir un Partido Popular convencido de que “libertad sin ira” sigue siendo el himno de nuestra memoria, de que ser español y ser europeo significa lo mismo y de que ya no hay dos Españas sino una sola que ha aprendido a referirse a sí misma en plural, la España de todos, la Europa española”, añadió.

“UNA CATALUÑA NACIDA EN UNA EUROPA ROPA ESTARÍA EN LA COLA DE LA UE”

Respecto a la salida de Reino Unido de la UE, González Pons advirtió que “el Brexit no puede convertirse en un modelo a la carta de participación en Europa”.

“Si Reino Unido se va de Europa, todo Reino Unido se va de Europa y del mercado único. Escocia también. Por eso, Gibraltar tiene dos opciones, irse de Europa con Reino Unido o seguir en la Unión Europea a través de España. Digamos la verdad: si un país se marcha de la UE es imposible que lo esté la colonia que administra”, dijo el Vicepresidente primero del Grupo PPE.

Esto también es aplicable a Cataluña, explicó González Pons: “una Cataluña nacida de una España rota estaría en la cola de entrada de la Unión Europea por detrás de Albania y Montenegro”.

“LA UE TIENE LA OBLIGACIÓN MORAL DE ACOGER A LOS REFUGIADOS”

Sobre el desafío que plantea la inmigración, González Pons subrayó que “la UE tiene la obligación moral de acoger a los refugiados que llaman a nuestra puerta”.

“Las crisis humanitarias no se resuelven con soluciones inhumanas. Levantar una muralla, física o mental nunca corta el paso a quienes huyen del terror y la destrucción”, aseguró antes de añadir que “nuestros adversarios no son quienes se ahogan en el mar sino quienes les empujan al mar”.