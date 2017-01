El portavoz de Energía del GPP, Guillermo Mariscal , asegura que “hemos ayudado y vamos a mejorar las condiciones de los extremadamente vulnerables para garantizar que en ningún caso, en nuestro país, ninguna persona que no pueda hacer frente al pago del recibo de la luz quede sin poder disfrutar de la energía eléctrica” .

“ Hay una mejora al bono social que afecta directamente a los consumidores vulnerables y hemos llegado a un acuerdo con el Parido Socialista y Ciudadanos para mejorar el sistema de bono social ”, ha subrayado el dirigente del PP quien ha añadido que “hemos ayudado y vamos a mejorar las condiciones de los extremadamente vulnerables para garantizar que en ningún caso, en nuestro país, ninguna persona que no pueda hacer frente al pago del recibo de la luz quede sin poder disfrutar de la energía eléctrica”.

Durante la Diputación Permanente celebrada hoy en el Congreso el portavoz del PP ha anunciado que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital “vendrá a comparecer a petición propia en el Congreso”.

El dirigente del PP ha indicado que “es evidente que la principal preocupación en materia de energía de este Gobierno y de este grupo parlamentario ha sido siempre los precios”. “Preocupación, pero también ocupación”.

“Entre el año 2004 y el año 2012 el precio de la factura eléctrica se incrementó en España un 70 por ciento”, ha dicho Mariscal, quien ha añadido que “además de esto teníamos una bolsa de 26.000 millones de déficit tarifario y esto hace que cada año, entre todos los españoles paguemos 2.500 millones de euros”. “Esto es lo que se encuentra el Gobierno del PP por las malas políticas regulatorias del PSOE, si el Gobierno de Mariano Rajo no hubiera hecho nada el sistema eléctrico hubiera quebrado”, ha aseverado.

En este sentido, el dirigente popular ha apuntado que “si el PP no hubiera hecho la auditoría que tanto se reclama hubiéramos tenido que repercutir un 42 por ciento de aumento en la factura de los consumidores, cuestión que no ha ocurrido”.

Para el dirigente del PP “es evidente que hablamos de factores coyunturales, todo el sector y los expertos saben que hablamos para este año de un entorno de 43 euros megavatio/hora y nos estamos encontrando de un precio de 85 euros megavatio/hora”.

“Es evidente que no es culpa del PP el hecho de que exista un anticiclón en el centro de Europa, que trae consigo que no haya precipitaciones y que no haya agua, aumente el frio y que la demanda eléctrica crezca y que haya situado en 40.000 megavatios, muy cerca del máximo histórico ”, ha puntualizado el dirigente del PP.

El dirigente del PP ha explicado que “ese aumento del frio trae consigo un aumento de la demanda y, por lo tanto de los precios, porque no pueden funcionar las centrales hidráulicas, que son mucho más baratas, ni tampoco la energía eólica, que gracias a la reforma que hizo el Partido Popular es una energía mucho más eficiente económicamente”.

“ El Gobierno del PP ha actuado en política energética, ha congelado los peajes: 2015, 2016 y 2017, los peajes están estancado y no suben ”, ha destacado Mariscal.