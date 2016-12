Rafael Hernando, ha afirmado que “en esta Legislatura nadie puede imponer sus criterios a los otros y todos somos necesarios y todos podemos aportar”. “Tenemos una mayoría minoritaria y necesitamos el compromiso de todas las fuerzas políticas, eso es una novedad, es importante y vamos a trabajar en ello y espero que tengamos cuanto antes un presupuesto que permita seguir con la estabilidad, la creación de empleo y el crecimiento en España”.

Durante una entrevista en el programa “Las Mañanas” de RNE, el dirigente del PP ha dejado claro, tras preguntarle por las derrotas que está acumulando el GPP en el Congreso en las votaciones que “en todos los Plenos intentamos buscar puntos de encuentro con el resto de formaciones políticas y de hecho en casi todos los asuntos presentamos enmiendas y formulas transacciones y unas veces es posible y otras no”.

En este sentido, Rafael Hernando ha explicado que si bien los martes hay votaciones que tienen que ver con posiciones del Parlamento es un día más negativo para el PP, afortunadamente los jueves que es cuando se legisla las cosas van mejor y eso nos está permitiendo aprobar proyectos importantes como el Techo de gasto, la Ley de Estabilidad presupuestaria y la reforma impositiva que son los elementos esenciales para los PGE; hemos aprobado la parte de los ingresos y ahora se trata de llegar a un acuerdo para aprobar la parte de los gastos”.

Sobre el tema de la aprobación de los PGE, el portavoz popular ha aclarado que “estamos intentando llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas” y ha recordado que el PP tiene un acuerdo con Ciudadanos y Coalición Canaria, “que son con los primeros que tenemos que hablar”.

CATALUÑA

Cuestionado por si sabe si hay algún plan por parte del Gobierno para evitar que haya elecciones en octubre de 2017, Hernando ha reiterado que “nosotros estamos promoviendo el diálogo y el acercamiento a la Generalitat”.

No obstante, ha advertido de que Cataluña puede ir a elecciones el próximo año “si no entra aquello en una situación de normalidad y estabilidad” ya que el hecho de que haya un presidente de la Generalitat que “se pone de rodillas ante la CUP no es positivo”.

“Hemos mantenido una relaciones que se basaban en apoyar económicamente el Gobierno de la Generalitat en la situación de bloqueo e impago en la que estaba su administración y ahora queremos tener una mayor presencia del Gobierno con una mayor actividad a favor del diálogo y llegar a puntos de entendimiento y acabar con la situación de crisis permanente , de continua apelación a referéndums ilegales que lo que buscan es fragmentar la soberanía nacional y mutilar derechos de algunos ciudadanos catalanes”, ha aseverado el dirigente del PP.

REFORMA DEL TC

Preguntado por la iniciativa parlamentaria del PNV para revertir la reforma del PP de 2015 de la Ley que regula el funcionamiento del TC y que ha apoyado el PSOE, el portavoz popular ha calificado de “grave error” que un grupo parlamentario, como es el PSOE, actúe con complejos”.

“Como un día ha votado a favor del Gobierno en asuntos tan importantes como el Techo de Gasto, la Estabilidad presupuestaría o la reforma impositiva pretenda al día siguiente dar la de cal o la de arena según se mire”, ha advertido Hernando, quien ha añadido que “el PSOE se ha puesto del lado del PNV y de la propia ERC y PdCAT”.

Hernando ha recordado que en la iniciativa del PNV iba la derogación del Recurso Previo de Inconstitucionalidad que fue un acuerdo que el PP plasmó con el PSOE en la anterior legislatura.

En este sentido, el dirigente del PP ha aclarado que “el PSOE nos da garantías de que esto no se va a tocar y que en cualquier caso esta Proposición de Ley siempre se aprobaría en base a un acuerdo entre el PP y el PSOE”.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, preguntado por qué saldrá del Congreso del PP en febrero ha dicho que saldrá un partido “renovado en ideas, en proyectos y en propuestas” para abordar los retos futuros, y ha defendido que su formación “funciona de forma democrática hace mucho” y “no con el cachondeo de otros partidos”.

En este sentido ha destacado que las primarias del PSOE “no son un modelo a imitar” y ha añadido en cuanto a Podemos: “Ya ven la que tienen montada (Pablo) Iglesias y (Íñigo) Errejón”.

El portavoz parlamentario popular ha afirmado que ahora el sistema de las dos vueltas que hará su partido “es tan democrático como los demás”.

También, ha explicado Hernando “tendremos que abordar asuntos tan importantes como el nuevo modelo educativo, las nuevas tecnologías, la importancia de la innovación, la necesidad de seguir apostando por políticas que sigan favoreciendo la creación de empleo, etc”.

Sobre el tratamiento que se le dará al tema de la corrupción en el Congreso del PP, Hernando ha explicado que “en el Pacto que hicimos con Ciudadanos existía esa previsión que se basa en la apertura de los trámites judiciales que llevan a la conclusión de que esa persona debe ser apartada y lo vamos a llevar a cabo en sus justos términos”. “Lo que hemos dicho nosotros es que salvo que haya claros indicios de culpabilidad se permita que una persona, el investigado, acuda al menos ante el juez para dar su versión, ya que lo conrtario sería muy injusto”, ha apostillado.

Cuestionado por la derogación de la Reforma Laboral, el portavoz del PP ha aclarado que lo que se ha aprobado en el Congreso es una Proposición de Ley y “durante la tramitación el GPP intentará llegar a un acuerdo”.

En este sentido, Hernando ha recordado que la reforma se hizo en el año 2012 “donde había una gran dificultad económica en nuestro país y se habían destruido 600.000 empleos”. “Cuando esa reforma entró en vigor las cosas empezaron a cambiar y, por lo tanto, ha sido muy útil para la estabilidad económica y la creación de empleo”, ha puntualizado.