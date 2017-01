La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha afirmado hoy que la visita del presidente de la Generalitat de Cataluña al Parlamento Europeo para hacer propaganda de su ruta independentista no va a servir para nada. “Es una campaña internacional fallida. La prueba es que hoy Puigdemont va a hacer una reunión que no tiene nada de institucional pero, además, no le va a recibir ningún cargo político, ni el mismo presidente del Parlamento Europeo”, ha explicado durante una entrevista en Espejo Público de Antena 3.

“Por mucho que gasten dinero en publicidad” esta tarde se escenificará que esta inversión no ha servido para nada, porque nadie les escucha. “No les mira nadie, como nos vienen contando, no tienen ningún apoyo internacional para un proceso independentista que no sólo no es democrático ni tiene jurídicamente ningún amparo, sino que además internacionalmente no tiene ninguna repercusión, ningún eco y ningún apoyo”, ha aseverado.

Sobre este asunto, Andrea Levy ha destacado que el diálogo que va a fomentar el Ejecutivo es con la sociedad catalana que, ante este engaño, ha de ver que hay “un Gobierno de España que se preocupa y ocupa de las cuestiones de los catalanes”.

UN SISTEMA EDUCATIVO RECONOCIBLE Y PERDURABLE

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ha insistido en la necesidad de que hay que entender que la Ley Educativa “no es una cuestión de siglas políticas de PP o PSOE”, porque los padres cuando van a matricular a su hijo en el colegio no se preguntan por eso. Por ello, ha explicado que en la Ponencia sobre Educación que coordinará en el 18 Congreso Nacional del PP se pretende debatir sobre la necesidad de logremos un sistema educativo “reconocible y perdurable en el tiempo”.

Para Levy, uno de los mejores legados de esta legislatura sería tener sería lograr sacar adelante un sistema educativo avalado por la aritmética parlamentaria, negociado, y que sea útil para las próximas generaciones.

“Nosotros hablamos de la educación como uno de los factores más importantes del ascensor social, porque queremos una igualdad de oportunidades de origen, las mismas herramientas a todos los alumnos. Podemos conseguir que con el esfuerzo y las capacidades de todos, el sistema acompañe a que pues todo el mundo pueda lograr en la vida su desarrollo personal, y ese es un factor pues que le hemos de lograr con esa ley educativa”, ha incidido.