El secretario de Economía del PP y ministro de Energía Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado hoy que “en nuestro partido tenemos las ideas claras en economía y nos ocupamos de obtener resultados”.

“Tenemos que estar muy orgullosos porque nosotros conseguimos que las cosas vayan bien en lo que realmente importa”, hasta el punto de que “todos los periodos de desarrollo de nuestro país en democracia han sido bajo gobiernos del PP”, como así lo demuestran el aumento del nivel de vida, la mejora de nuestros servicios públicos y de nuestra financiación o el aumento de los sueldos “de manera sostenible”.

Nadal ha contrapuesto estos resultados a lo ocurrido en otras etapas en las que no gobernaba el PP, cuando “se producen momentos de espejismo pero, como éste no es sostenible, se hunde”.

“Tenemos muy claras las ideas y el resultado es que podemos contar las legislaturas en las que gobierna el PP por recuperaciones”, mientras que las de los otros se cuentan “por recesiones, destrucción de actividad, empleo, pérdida de bienestar, dudas sobre la financiación de los servicios públicos, así como sobre la financiación de las pensiones”.

A su juicio, la buena marcha de la economía y el empleo se deben a que en el PP “siempre empezamos por las reformas”, que sirven para mejorar la competitividad, lo que nos permite “producir, vender y exportar”. En este sentido, se ha referido al récord histórico en exportaciones, turismo y creación de empleo que ha experimentado nuestro país en las últimas fechas.

Tal y como ha constatado Nadal, “al ser capaz de producir, vender y exportar, consigues rentas, actividad, empleo y recursos”, que los gobiernos del PP dedican a “bajar impuestos siempre que las circunstancias lo permiten”, lo que asimismo nos permite mejorar la competitividad y nuestros servicios públicos.

No obstante, el ministro de Energía Turismo y Agenda Digital ha advertido de que “los resultados no llegan en 24 horas”, porque “las reformas son la base de todo y no son fáciles, y siempre es complicado romper las inercias”.

Álvaro Nadal ha concluido su intervención asegurando que 2017 es un año “de muy buenas perspectivas económicas”, en el que se van a consolidar las reformas y se demostrará una vez más que “haciendo las cosas bien se obtienen resultados”.