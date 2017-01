La portavoz adjunta del GPP, Marta González, ha recalcado este jueves en la reunión de la Diputación Permanente que “la agenda del Gobierno no contempla modificar el sistema de aportación de los usuarios en la financiación de los medicamentos”.

Durante su intervención en la Diputación Permanente con motivo de la solicitud de comparecencia de la ministra de Sanidad, la parlamentaria popular ha advertido a la oposición de que no hay razones “de urgencia” que motiven su comparecencia: “No es urgente porque ha quedado claro no solo por parte de la ministra, sino por parte de otros miembros del Gobierno, que no está en la agenda del Gobierno ningún tipo de modificación -ha reiterado-, y tampoco es urgente porque, en este preciso momento, la ministra se encuentra en el Senado compareciendo para contestar a las mismas preguntas que se están planteando aquí”.

Según ha explicado, “es cierto que antes de 2012 los pensionistas no pagaban nada, pero en cambio los parados de larga duración sin prestación pagaban un 40%; a partir de 2012 los parados de larga duración ya no pagan nada y los pensionistas pagan un 10% del precio de los medicamentos, pero se establece una cantidad máxima de 8 euros al mes para las personas que ganan hasta 18.000 euros al año”.

“Los pensionistas con pensiones no contributivas continúan exentos de cualquier pago, la población activa pasa del 40%, que se mantiene para las rentas inferiores, al 50% o al 60% en función de esa renta, y los enfermos crónicos siguen aportando lo mismo (10%)”, ha asegurado.

Marta González se ha mostrado igualmente sorprendida por la actitud del PSOE, “por decir ahora que el copago farmacéutico no es su modelo”, cuando realmente fueron ellos quienes lo implantaron; es decir, “que cuando gobernaban sí era su modelo y sólo comienza a verlo con antipatía cuando pasa a la oposición y se modifica su ineficiente sistema, que dejó alrededor de 16.000 millones de euros deuda en el sistema sanitario en 2012”.

Finalmente, la portavoz popular ha afirmado que Unidos Podemos se encuentra en un estado de “indefinición” que genera confusión a este respecto porque a la vez que piden suprimir el copago presentan una Proposición no de Ley para transformar los tramos de renta.

Marta González ha reiterado que la ministra de Sanidad ha tendido la mano al diálogo a todos los grupos desde el primer momento añadiendo que el sistema de financiación de los medicamentos tiene en su origen “una voluntad disuasoria frente al almacenamiento y acumulación de fármacos, que supusieron un gasto para el sistema de 1.100 millones solo en 2012”. “Con este sistema”, ha recordado a Podemos, se permitió “por ejemplo” la incorporación de 200 medicamentos nuevos al catálogo de fármacos del Sistema Nacional de Salud y pagar los 85 millones que ha costado hasta ahora el tratamiento de la hepatitis C”.