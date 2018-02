El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) en la Comisión de Justicia del Congreso, Nacho Prendes, ha advertido que “Ciudadanos no avalará un pacto por la Justicia si los viejos partidos no apuestan por despolitizarla”. “Ciudadanos quiere una Justicia independiente y no colonizada por los partidos políticos, como pretenden PP y PSOE”, ha explicado el también vicepresidente primero de la Cámara Baja, que ha criticado que “el bipartidismo quiere mantener el control del órgano de gobierno de los jueces”.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Subcomisión para una Estrategia Nacional de Justicia, Prendes ha explicado que la propuesta de Ciudadanos (Cs) es que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, según la Constitución, los eligen los profesionales “sean escogidos directamente por jueces y magistrados a través de una participación abierta y directa y no por las asociaciones”. Según el diputado de la formación liberal, los expertos consideran que este método de elección es el mejor para despolitizar la Justicia.

“Es necesaria la despolitización del órgano de gobierno de los jueces y esto es lo que ha propuesto Ciudadanos, pero PP y PSOE quieren mantener el actual sistema de elección por parte de los partidos”, ha lamentado el portavoz de Justicia del GPCs. Además Prendes ha recordado que “los españoles piden una Justicia independiente”.