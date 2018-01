Respecto a la posible investidura de Puigdemont, Carmen Calvo asegura que “la posición del PSOE es firmísima: Puigdemont no puede ser el presidente de Cataluña , porque un prófugo de la justicia no puede ser presidente constitucional de Cataluña, por ninguna vía”

El PSOE ha trasladado hoy a los representantes de la comunidad educativa, con los que se ha reunido en la sede de Ferraz, que el objetivo de los socialistas, en el marco del acuerdo por la Educación que pretenden alcanzar con todos los grupos políticos y fuerzas sociales, pasa por “acabar con la LOMCE lo antes posible y dar lugar a una nueva ley educativa, que modernice íntegramente el sistema educativo y ponga a la educación española en los primeros lugares de la UE”.

Así lo anunciaron en rueda de prensa la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, y la secretaria de Educación, Luz Martínez Seijo, que subrayaron que la educación, es junto a las pensiones, una de las principales preocupaciones del PSOE y por ello forma parte de los 10 grandes acuerdos de país en los que están trabajando los socialistas.

Calvo subrayó que “la educación es el centro del modelo de ciudadanía, del modelo de convivencia y del modelo de democracia en el que funciona una sociedad moderna” y señaló que la premisa fundamental para el PSOE es que “la LOMCE hay que derogarla, porque ha traído multitud de problema a la educación de este país y la alfombra roja al recorte temerario del Gobierno del PP a la educación en más de 8.000 millones”.

Asimismo, Calvo insistió en que “el PSOE quiere mejorar la educación pública, poner foco a algunas cuestiones como el fracaso escolar o la revitalización de la FP y, sobre todo, la financiación”. “No podemos hablar de estado de bienestar, ni de modelo de financiación autonómica si no hay más financiación para la educación”, señaló.

En este sentido, Luz Seijo insistió en que “no podemos hablar de un acuerdo educativo sin un compromiso serio y riguroso de financiación para el sistema educativo”

“Han sido más de 8.000 millones sustraídos de la educación, más de 30.000 profesores que se han tenido que quedar en su casa por falta de recursos” y “nuestra exigencia es acabar con esa política del recorte y apostar por una política de inversión en la educación de España”.

Gratuidad de la primera matrícula universitaria

Respecto a la propuesta del PSOE de la gratuidad de la primera matrícula para los alumnos universitarios que avanzó esta semana el secretario general, Seijo explicó que “significa que en un periodo de 4 años todos los alumnos universitarios en primera matrícula, independientemente del curso que estén realizando, podrán tener una matrícula gratuita” y que los objetivos son “volver a recuperar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, homologar entre las distintas comunidades los precios de matrícula y acabar con el tasazo”. “Nuestro objetivo es ampliar el derecho a la educación, que solo se contempla en la educación obligatoria, y poner en el eje de nuestras políticas la formación superior”, remarcó.

Por otro lado, Luz Seijo denunció que el Gobierno esté abordando un acuerdo en materia educativa sin escuchar y sin dialogar con la comunidad educativa y pidió al ministro de Educación que “establezca una vía de comunicación, más allá de la que está establecida en el Consejo Escolar del Estado, con toda la comunidad educativa”.

Cataluña

Preguntada acerca de las últimas noticias sobre la situación de Cataluña, la dirigente socialista ha enfatizado que “nosotros no hemos cambiado de opinión en relación a lo que tiene completamente asombrados, y algo más que asombrados, a todos los españoles y españolas, y es que un prófugo de la justicia intente ser presidente de una comunidad autónoma y la autoridad más importante del Estado en un territorio como Cataluña”.

Calvo ha recalcado que “nos parece que, como venimos diciendo en las últimas semanas, Puigdemont no es el futuro de Cataluña. Es el responsable mayor de todo lo acontecido desgraciadamente para Cataluña y para el resto del país”.

Por ello, Carmen Calvo ha reiterado que “nuestra posición política es firmísima: Puigdemont no puede ser el presidente de Cataluña. Nosotros aceptamos los resultados de esas elecciones y sabemos que será un hombre o una mujer del campo del independentismo, seguramente, quien va a asumir la responsabilidad constitucional y estatutaria de gobernar Cataluña”.

“No nos vamos a mover de ahí”, ha insistido la secretaria de Igualdad, “porque nos parece que esto no es ya una cuestión ni política, ni jurídica; es una cuestión de la más mínima lógica de cualquiera que lo contemple. Un prófugo de la justicia no puede ser presidente constitucional de Cataluña, por ninguna vía, porque no es posible. Un cargo público tiene que estar en el territorio, rindiendo cuentas, trabajando y haciendo honor al cargo que en democracia porta en nombre de todos los ciudadanos, y esas condiciones no las reúne Puigdemont”.

“El Gobierno sabrá qué medidas toma y en qué condiciones las toma, y con qué criterios las toma, porque para eso es el Gobierno y nosotros somos el principal partido de la oposición”, ha concluido en relación con este asunto.

Brecha salarial

A preguntas de los periodistas, la secretaria de Igualdad ha calificado como “completamente inaceptable” que el presidente del Gobierno “abdicara literalmente de su responsabilidad” y “abandonara a la mitad de habitantes de su país” al no considerar como un asunto del Ejecutivo la equiparación salarial entre hombres y mujeres. “Rajoy demuestra la vieja experiencia que tenemos con la derecha”, ha explicado Calvo que recuerda al líder del PP que fue uno de sus compromisos de su investidura y que la desigualdad salarial es “una inconstitucionalidad de los derechos de las mujeres”.

La responsable de Igualdad del PSOE ha asegurado que “los socialistas no esperamos nunca nada de la derecha” en materia de igualdad porque “nos han recurrido todas las leyes” sobre la materia y ha recriminado al ministro Montoro que sigan sin poner en marcha el presupuesto del Pacto contra la Violencia de Género.