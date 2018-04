El secretario de Emprendimiento, Ciencia e Innovación, Francisco Polo, ha denunciado este viernes que el presupuesto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) “no cubre las exigencias que requiere este organismo, cuyo objetivo debe ser catapultar la I+D española y la incapacita para gestionar los fondos públicos de investigación con eficacia”.

El responsable socialista ha denunciado que la Agencia “publica con retraso los anuncios y resoluciones de las convocatorias, tiene más de 60 vacantes sin cubrir y no ha puesto freno a la burocratización de los programas y ayudas”, entre otras deficiencias. Además la AEI no ha transferido aún 369 millones de euros, el 60% del presupuesto de la agencia en 2017. “Aunque las ayudas se hayan concedido y computen como ejecutadas, los investigadores denuncian que aún no han sido recibidas”.

Respecto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2018, Polo ha explicado que la AEI tan solo aumenta su presupuesto en 30 millones de euros, de los cuales 23,75 millones de euros se destinan a transferencias de capital para cubrir las actividades del exiguo Fondo Nacional de Investigación y que ahora incluye los contratos de Formación del Personal Investigador (FPI). Asimismo, Polo explicó que los recursos contemplados para Formación del profesorado universitario (FPU) aumentan solamente en 175.000 euros y advirtió de la falta de transparencia del presupuesto para la AEI, ya que no desglosa los fondos asignados a cada uno de los programas de convocatorias públicas.

Polo ha recordado que la creación de la AEI fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 27 de noviembre de 2015, pero “después de 2 años y 5 meses el Gobierno ha demostrado una clara falta de voluntad en poner en marcha el agente público financiador de investigación de nuestro país”. La creación de la AEI, prevista en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, respondía a la necesidad de gestionar la financiación de los fondos públicos de investigación para mejorar la implementación de las políticas con independencia, transparencia y rendición de cuentas.

El modelo de AEI del PSOE

Francisco Polo explicó que, frente a la situación actual, “los socialistas proponemos adoptar un nuevo modelo de Agencia Estatal de Investigación y abogamos por una Agencia independiente, con un presupuesto blindado y autónomo y cuya presidencia sea nombrada por concurso público de méritos”.

“Esta Agencia permitirá el desarrollo de programas de financiación estables de carácter plurianual y contará con consejos asesores y de evaluación independientes e internacionales. Se garantizará la suficiencia y periodicidad de las convocatorias de proyectos de investigación y de recursos humanos, así como la agilización de los procesos burocráticos. Un modelo en consonancia con modelos internacionales y con un sistema de gobernanza similar a la del European Research Council (ERC)”, dijo.

En definitiva, Polo remarcó que “la AEI debe ser un instrumento clave en el sistema de I+D en España y frente al modelo presentado por el Gobierno, urge implementar una Agencia capaz de situar el sistema español de investigación en la vanguardia europea”.