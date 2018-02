La Secretaria contra la Violencia de Género, Susana Ros, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que dé máxima prioridad al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que “deje de vender humo, pase de las palabras a los hechos y no engañe más a la ciudadanía”. “La violencia de género mata cada año a demasiadas mujeres y marca de por vida a sus hijas e hijos. Es un tema que debería merecer más seriedad y responsabilidad por parte de la derecha que nos gobierna, pero las recientes palabras de Rajoy de No nos metamos en eso ahora, para definir las políticas de Igualdad, nos hacen temer lo peor”, asegura Ros.

Para la dirigente socialista, la aplicación del Pacto “no puede esperar más” y ha reclamado al Gobierno del PP que “active las medidas previstas, para que no se quede en papel mojado”. En este sentido, ha recordado que la lucha contra la Violencia de Género es “uno de los diez acuerdos de país que ha presentado el PSOE para afrontar los retos que tiene planteados España”.

A su juicio, la comparecencia este miércoles de la Ministra a petición propia y la firma del Pacto de Estado se explican “por la presión política y social, ante la clara evidencia de la dejación del Gobierno en la lucha contra la Violencia de Género” porque “los seis años de gobierno del PP han supuesto un gran retroceso en los avances que se consiguieron con gobiernos socialistas, tanto en las leyes aprobadas como en presupuesto destinado para hacerlas posible”, ha resumido.

Ros ha señalado que “la Ministra no aportó nada y se limitó a recordar lo que ya se estaba haciendo. No concretó la aplicación de ninguna medida ni planteó ningún calendario a corto y medio plazo” y ha asegurado que el PSOE lleva seis meses reclamando al Gobierno que “agilice de manera urgente todas las iniciativas que requieren las 214 medidas acordadas en el Pacto como la dotación de 200 millones de euros a CCAA y Ayuntamientos fijada para enero”.

La secretaria contra la Violencia de Género ha destacado que otra prueba evidente de que el Gobierno no tiene ningún interés, es que todavía no se ha creado en el Congreso la subcomisión del seguimiento del Pacto. “Si no hay seguimiento es porque no hay nada que seguir, es porque el PP no está haciendo nada”. “El Pacto que firmamos no es el que hubiera hecho el PSOE si estuviera en el Gobierno. Es un pacto de mínimos pero se tiene que cumplir. Y en eso seguiremos trabajando los socialistas, en emplear todas las fórmulas posibles y todas las energías para que se cumpla”.