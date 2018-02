El PSOE anunció hoy que los socialistas están trabajando en un gran acuerdo de país en materia de Ciencia, ya que “cada día que no invertimos en Ciencia, cada día que un investigador se marcha de nuestro país es una renuncia a nuestro progreso económico y social de futuro”. “No es solo un compromiso con los investigadores e investigadoras de nuestro país, sino que es un compromiso con el país entero”.

Así lo aseguró el secretario de Emprendimiento Ciencia e Innovación, Francisco Polo, en una rueda de prensa en Ferraz, junto a la secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, tras la reunión de trabajo de los responsables y miembros de la Ejecutiva de los diez acuerdos de país que está impulsando el PSOE.

Polo denunció que en 2016 la inversión en I+D se redujo en España hasta el 1,19%, cuando la media en la UE es del 2%. “Pero es que España no quiere estar en la media de la UE, quiere estar a la cabeza de los países europeos y a ser posible en el mundo en I+D”. Además, recordó la situación de decenas de miles de investigadores-alrededor de 37.000, según los últimos informes- que han tenido que marcharse de España para poder tener una carrera estable fuera de nuestro país, “un drama para el futuro de nuestro país”.

Ante esta situación, el responsable socialista explicó que el PSOE está trabajando en un gran acuerdo de país en materia de Ciencia, junto con investigadores y directores de centros, y que se enmarca en el objetivo del PSOE de incrementar la productividad de nuestra economía, “ya que existe una vinculación directa entre la inversión en I+D y el crecimiento del PIB de los países”. “Invirtiendo en I+D podemos transformar el modelo económico y eso es lo que queremos hacer con este acuerdo de país”, dijo.

Así, avanzó que la primera propuesta que incluye este acuerdo por la Ciencia es “crear de nuevo de un ministerio sectorial que lidere las cuestiones de I+D para poner a la Ciencia al más alto nivel político y poder resolver no sólo los problemas a los que se enfrentan los Científicos a día de hoy, sino poner en marcha la maquinaria para convertirlo en un motor que nos ayude a avanzar más rápido hacia el futuro”.

Ejes del Pacto por la Ciencia

Según explicó Polo, el primer gran eje de este acuerdo por la Ciencia pasaría por la propuesta socialista de “alcanzar el 2% de inversión del PIB en I+D antes de 2020, lo que se debería traducir en, al menos, un 2,5% de los PGE para la misma fecha. Es decir, pasar de un gasto de 13.000 millones a un gasto de 22.000 millones”. Además, “el PSOE se compromete a mantener este nivel de financiación o a incrementarlo en las próximas décadas”, apuntó.

El segundo eje es plantear “un plan de rescate para la incorporación, recuperación y consolidación del talento científico”. “Queremos que vuelvan más de 10.000 científicos jóvenes con criterios de excelencia y que ese retorno venga ligado a una incorporación permanente y consolidando su puesto de trabajo en el sistema de Ciencia español”, señalo Polo, que contabilizó el coste de este plan en 1.500 millones de euros y que debería gestionar la Agencia Estatal de investigación.

Como tercer eje del acuerdo, Francisco Polo se refirió a la creación de una Agencia Estatal que siga los patrones de las agencias internacionales, donde el director es una persona independiente y hay una financiación estable de carácter plurianual, y a la revisión y simplificación de procedimientos administrativos para permitir una mayor flexibilidad en el funcionamiento de los centros públicos.

Para terminar, Polo recordó la reunión que se celebró ayer en Ferraz, en la que estuvo Pedro Sánchez, con grandes investigadores de nuestro país como María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas) o Francis Mojica, que puede ser el próximo Premio Nobel español por su investigación alrededor de la tecnología CRISPR. Mojica contó durante ese encuentro en Ferraz que investiga en un laboratorio en Valencia con tres becarios. “Ese es el modelo de Ciencia del PP y no el que quiere el PSOE”, señaló.

Por ello, anunció que, ante la propuesta de los investigadores en la reunión de ayer, el PSOE ha decidido “proponer el impulso de un centro Nacional de Investigaciones sobre el CRISPR, porque si tenemos una de las personas más reputadas en el mundo sobre este tema, España tiene que hacer la gran apuesta para poner al país a la cabeza de la investigación en estudios genómicos”.

Por su parte, Carmen Calvo ha señalado que nuestro país arrastra “problemas ancestrales” en lo relativo a investigación y ciencia, pero que “cuando han gobernado los socialistas ha ido francamente mucho mejor”. Y ha subrayado que, “en este momento, quien no esté jugando, compitiendo y proponiendo metas importantes en el campo de la ciencia, la innovación y la tecnología, está abandonando literalmente las posibilidades de su país”.

“Nos preocupa enormemente la situación en la que está la Ciencia en España porque de ella dependemos para seguir desarrollándonos en el plan europeo y en el plano internacional”, afirmó Calvo, quien denunció que “no careciendo de hombres y mujeres solventes y reputados internacionalmente, sin embargo llevamos seis años de sequía y de abandono”. Por ello, insistió en que “tenemos que rescatar y recomponer un liderazgo que España en algún momento tuvo, y que en algunas áreas tiene, porque nos va el futuro en ello”.

Escolarización en castellano en Cataluña

Respecto a la posibilidad que barajaría el Gobierno de incorporar en la preinscripción escolar en Cataluña la casilla para pedir la escolarización en castellano, Carmen Calvo señaló que “la activación del artículo 155 de la Constitución tenía que servir para reponer en Cataluña su propio orden estatutario y para que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no tuvieran que padecer la inmensidad de problemas en los que los han metido los independentistas. En ese marco es en el que se tiene que mover el 155”. Y añadió que, “hasta que no veamos exactamente qué es lo que quiere hacer el Gobierno, adentrándose en otras materias que no sean las de mantener la vida cotidiana, habitual, tranquila y pacífica de Cataluña, hasta que tenga un gobierno –que es lo que de verdad nos preocupa a los socialistas-, no tenemos absolutamente nada que decir”.

Añadió que “el español es lengua cooficial en Cataluña y tiene una normativa completamente legal. Si eso tiene que modificarse o no, tiene que ser mediante un debate en Cataluña con su correspondiente gobierno y con su correspondiente arco parlamentario, no puede ser de otra manera”.

Insistió en que, tanto los responsables del Parlament como fundamentalmente los de los partidos soberanistas, tienen que “ir mucho más rápido” para “tener un gobierno en una clave de normalidad absoluta, que decida en el marco de la legalidad las cosas que tenga que decidir”. “Para nosotros el 155 está justamente ubicado en el punto en el que lo defendimos en su momento, y que es el mismo punto en que lo defendemos ahora: la normalidad de Cataluña. Cuando el gobierno decida hacer algo nos lo consultará, o no, y decidiremos”, concluyó.