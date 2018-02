La portavoz socialista, Margarita Robles, y la portavoz adjunta y Vicesecretaria General del PSOE, Adriana Lastra, han presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Mesa del Congreso de vetar una proposición de ley socialista que evitaba que dos hermanas de Soria que vivían en la misma residencia se separaran ante el riesgo de perder una de ellas su pensión no contributiva de 400 euros, un ejemplo más del uso del veto por parte del Gobierno esta legislatura.

“De una manera que no tiene precedentes en otras legislaturas en número de vetos, el Gobierno está vetando, haciendo una interpretación arbitraria y extensiva del artículo 134 de la Constitución, las proposiciones de ley que tienen un contenido social”, ha advertido Robles. Así, en rueda de prensa en el Congreso, ha subrayado que los socialistas han registrado este recurso para frenar “lo que está pasando esta legislatura, con el PP y Ciudadanos vetando sistemáticamente las propuestas que hacen referencia a la agenda social y a las políticas sociales”.

Para la portavoz socialista, “lo más grave es que Ciudadanos en la Mesa del Congreso, donde finalmente se tiene última palabra, está aceptando y asumiendo todos los vetos del Gobierno”, denunciando que “un partido como Ciudadanos, que habla de regeneración democrática y de impulsar las instituciones, está colaborando abiertamente con el Gobierno en la parálisis del poder legislativo”.

De Guindos debe dimitir como ministro

Robles se ha referido además al candidato del Gobierno del PP a la Vicepresidencia del BCE, para exigir su dimisión inmediata: “De Guindos no puede continuar ni un minuto más como ministro de Economia”, subrayó, advirtiendo de que “si el Gobierno tenía pensado proponer a De Guindos candidato, pese a que hay muchas más personas cualificadas y mujeres cualificadas, lo primero que tenía que haber hecho era dimitir”. “Exigimos que mañana viernes De Guindos no esté sentado ya como Ministro en el Consejo de Ministros”, ha subrayado. “Exigimos que abandone ya el cargo de Ministro de Economía, no se puede aspirar a la Vicepresidencia de un Banco que tiene a gala la independencia mantenimiento el Ministerio de Economia”, dijo, porque “queremos unas instituciones europeas donde España esté debidamente representada y unas instituciones donde la independencia sea su principal valor”.

Por ello, añadió, “nos sorprende que grupos como Ciudadanos, que en España exigen independencia de los organismos reguladores, sin embargo han demostrado ese apoyo tan abierto y entusiasta a un Ministro del Gobierno cuya característica es su perfil político”.

Reforma electoral

Por su parte, preguntada por la propuesta de reforma electoral planteada por Podemos y Ciudadanos, Lastra ha criticado que “mientras unos están con la calculadora, otros estamos defendiendo a los pensionistas de este país; mientras unos hacen apuestas o propuestas que les benefician hablando sobre regeneración democrática, sustentan al Gobierno en los vetos que hacen a diario a las leyes sociales que plantea la oposición”.

Al respecto, ha explicado que los socialistas defienden que “haya una reforma integral de la ley electoral”, y para ello está en marcha una subcomisión para la reforma electoral, impulsada por los socialistas.

“Lo hemos dicho, lo llevamos en nuestro programa, estamos preocupados por los derechos democráticos de los ciudadanos, como el voto rogado o el voto de personas con discapacidad”, señaló Lastra, recordando que “en el seno de este Parlamento hay una subcomisión de reforma electoral a propuesta del PSOE y lo razonable sería debatir estos temas allí”. “Desde el PSOE tenemos que asegurar derechos democráticos de ciudadanos y ciudadanas de este país y estamos dispuestos a hablar de todo con el resto de grupos, como demostramos cuando impulsamos esta subcomisión”, ha subrayado.