El secretario de Organización, José Luis Ábalos, apeló hoy a Ciudadanos para que “apoye la moción de censura” contra Cristina Cifuentes planteada por el Partido Socialista o, en cualquier caso, que Rivera “dé libertad de voto” a sus diputados en la Asamblea de Madrid, “porque haría falta solo que un diputado o diputada que no soporte esta indecencia aporte un voto al cambio higiénico, regenerador y democrático en la Comunidad de Madrid”.

En rueda de prensa en Ferraz, Ábalos pidió a Ciudadanos que deje su posición “tacticista” y “vacilante” y le recordó que “hay momentos en que la ética de la responsabilidad debe superar a las afinidades ideológicas y este es un caso de emergencia democrática en la Comunidad de Madrid”.

“El problema de Cifuentes es que vino a representar la hipotética regeneración del PP”, reconociendo que “en el seno del PP en la Comunidad de Madrid había habido demasiada corrupción”, pero “ha fracasado en ese propósito regenerador”. A su juicio, ese fracaso de Cifuentes y del PP en Madrid para poner fin a la corrupción “es también un fracaso de Ciudadanos, porque “ese era un propósito compartido” como se recogía en su acuerdo de gobierno.

Así, Ábalos señaló que la moción de censura planteada por los socialistas no se vincula exclusivamente al caso del máster, “que podía ser casi anecdótico”, sino que hay que encadenarlo a todo lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid desde el “golpe democrático de 2003” y a partir de ahí con Aguirre, Ignacio González, o el caso Granados, mientras pasaban por esta comunidad todos los casos de corrupción conocidos: Lezo, Púnica, Gürtel…

Asimismo, el dirigente socialista ha celebrado que “por fin alguien haya tomado decisiones”, en relación con la decisión de la Universidad Rey Juan Carlos de suspender de sus funciones al responsable del máster, abrir expediente administrativo a la funcionaria que supuestamente manipuló las actas y encargar una auditoría sobre la gestión de estos títulos.

Cataluña

Ábalos se ha referido también a la querella contra el juez Llanera interpuesta por la Mesa del Parlament, y tras calificarla de “totalmente desafortunada”, ha señalado que los socialistas “no vamos a plantear ninguna duda sobre el funcionamiento de la Justicia”, “ni a participar en ningún chantaje al Estado de Derecho que puedan hacer los independentistas”. En su opinión, la propuesta de Torrent responde a su decisión de “seguir jugando con la Justicia”.

El secretario de Organización ha lamentado “la persistencia en plantear candidatos inviables” por parte de sectores independentistas que “no asumen la legalidad, ni la vuelta a la normalidad y a recuperar el autogobierno”, con la intención de “generar un conflicto permanente con la cuestión territorial”. “Una línea que es la que se va imponiendo” -en detrimento de otra defensora de una salida “realista” o “viable”- y “es la que defiende Puigdemont, cuya estrategia es ir a nuevas elecciones”; un escenario al que “lamentablemente nos estamos viendo abocados”.

A continuación, Ábalos ha criticado “la colaboración, aunque sea pasiva”, por un lado del Gobierno, que “ha abandonado toda iniciativa política y carece de toda interlocución” con los independentistas, y por otro de Ciudadanos, “el partido que ganó las elecciones, que concentró un buen apoyo para que el independentismo tuviera una respuesta”, pero que “no se sabe qué ha hecho con toda esa expectativa, ni qué ha liderado, pues ha estado en permanente silencio”. En este punto, ha apelado a la “responsabilidad” de la formación naranja que a su juicio “debería haber intentado liderar” al “bloque legalista”, por lo que, “al final, quienes han ganado las elecciones en Cataluña no ha hecho sino decepcionar”.

PSPV

Preguntado por la supuesta financiación irregular del PSPV, Ábalos remarcó que el PSOE confía en que la comisión de investigación que han abierto los socialistas valencianos aclare los hechos y, por lo tanto, están a la espera de sus conclusiones.

Respecto al auto del Juzgado de Instrucción de Valencia que se ha hecho público hoy, aseguró que este auto· “desmiente” una supuesta financiación irregular del PSPV, porque dice claramente que “no ve vinculación entre unos casos y otros, y porque la propia inhibición del juzgado son sede en Valencia determina que no la hay, ya que si la hubiera sería competente el juzgado de Valencia, porque la sede del PSPV está en Valencia”.

“Lo que hace este auto es que parece que no hay trama, porque los hechos no están concatenados y que no hay financiación ilegal, bien porque en ese momento no existía esta figura o bien por el mero transcurso del tiempo”.