El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha asegurado hoy durante una entrevista en “Los Desayunos” de TVE, que a este país le sigue faltando grandes acuerdos para afrontar problemas que tenemos por delante como el tema de la educación, la consolidación de las pensiones, los PGE, la financiación autonómica y seguir impulsando así el récord en el crecimiento económico y de empleo.

NEVADA EN LA AP6

El portavoz del GPP en el Congreso, insiste en que todo el mundo tiene la tendencia a echar la culpa a los demás, aunque “no se han hecho las cosas bien”. En este sentido, explica que “todos tenemos algo de responsabilidad” y que no solo la tienen los conductores sino también el Gobierno. Sin embargo, Hernando ha querido dejar claro durante la entrevista, que no ha fallado una carretera nacional de competencia estatal, sino que el fallo lo ha tenido una autopista donde hay una concesión “en la que la seguridad está a cargo de ellos que para eso cobran”.

Asimismo, y en alusiones a lo ocurrido en el año 2009 cuando se produjo una gran nevada en la que considera “hubo una gran negligencia”, insiste en que el lugar de los hechos está limitado en sus accesos, ya que con una autopista que se colapsa en sus cuatro carriles no puede pasar ninguna máquina quitanieves. “La empresa concesionaria debería devolver los peajes e indemnizar a todos los afectados”, ha declarado.

NUEVOS IMPUESTOS PROPUESTOS POR PEDRO SÁNCHEZ

Sobre las recientes declaraciones del líder de los socialistas, Pedro Sánchez, de crear dos nuevos impuestos para transacciones bancarias y para que la banca sostenga el sistema de pensiones, Hernando dice que hay que hacer un análisis profundo ya que las pensiones están aseguradas y la gente tiene cada vez mejores derechos. En este punto subraya que la cuantía de las pensiones ha crecido en cincuenta mil millones de euros y que esto “no se arregla con dos impuestos a los bancos ya que es mentira y demagogia”. Recuerda que fue ponente para hacer un sistema de racionalización de las pensiones que ha funcionado, pero que “ahora estamos sufriendo los efectos de la pasada crisis y eso hace que el gasto cada vez sea mayor”. “Este país necesita un pacto intergeneracional en el que los gastos públicos vayan en beneficio del conjunto de la sociedad ya que un impuesto a la banca no va a solucionar el futuro de las pensiones”, ha sentenciado.

CATALUÑA

“Todo el mundo sabe hoy en Cataluña que el procés ha muerto”, ha comenzado apuntando el portavoz popular para luego recordar que todo el mundo sabe ya, qué es lo que tiene y no tiene que hacer nunca jamás. “Vamos a ver durante los próximos meses con la actuación de la justicia que distintos personajes dejen de ser actores de la política y muchos tendrán que afrontar las responsabilidades de las penas de prisión”. Afirma que la situación vivida en Cataluña implica cambiar este sistema de frente que se ha abierto y por eso pide a la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, “que se mueva y haga algo ya que ha ganado las elecciones en y debe ejercer el liderazgo y eso implica el diálogo con los demás actores y que una aritmética que parece que no se puede mover, se mueva, “porque nosotros ganamos en el año 2015 y Rajoy habló con todos los líderes de las fuerzas políticas, presentando un proyecto de Gobierno por escrito, acercándose a todas las fuerzas y llegando a negociar la mesa del Congreso donde no estaba la fuerza que había ganado, pero las había de todos los colores. Aquí, Hernando recuerda que cuando Rajoy iba a anunciar la investidura, había un presunto pacto entre Sánchez e Iglesias que sumaban más que los nuestros y por los que si se les daba una serie de poderes al segundo, se podría firmar.

FRENO A CIUDADANOS

Preguntado por las encuestas que dicen augurar un ascenso del partido de Ciudadanos y los objetivos marcados por el PP para frenar su ascenso, Hernando asegura que la prioridad principal del PP es que “el crecimiento económico siga para genera cientos de miles de empleos como ha ocurrido en los últimos años y que haya un crecimiento económico solidario, que los sueldos de las personas mejoren en nuestro país porque siguen siendo bajos, que las pensiones sean sostenibles, un pacto en educación adecuado, etc. En este punto, recalca que si “nosotros hubiéramos buscado el beneficio del PP y no el de los españoles a lo mejor no hubiésemos aplicado el artículo 155, pero lo hicimos pensando en los catalanes y el resto de los españoles. No buscamos el rédito electoral”.

PGE 2018

Preguntado por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2018, Hernando asegura que hay muchas cuestiones que están pendientes antes de poder aprobar estos, como que los asalariados de menos de 14.000€ no tengan que cotizar, el IVA del cine, las ayudas a familias y personas con discapacidad. Así, explica que su Grupo ha negociado varias reformas y espera que el PNV desbloqué esta situación y que ayuden. “No me gusta que Pedro Sánchez presente una enmienda a la totalidad cuando todavía no se han presentado unos Presupuestos.

CANDIDATOS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS

El dirigente popular confirma que están intentando buscar a los mejores candidatos de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019. “Este año es importante porque el que viene tenemos elecciones y buscaremos a los que tengan experiencia porque es importante para gestionar los servicios públicos. Hay algunos que les gusta mucho el adanismo y luego vemos lo que pasa con estos en Ayuntamientos como el de Madrid y Barcelona”, ha finalizado.