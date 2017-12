El jefe del Ejecutivo ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del último Consejo de Ministros del año para hacer balance de 2017 y exponer sus retos para 2018.

Durante su intervención, Mariano Rajoy ha afirmado que “España es hoy una economía más competitiva, que está creciendo y creando empleo por encima de las mejores previsiones porque produce, exporta y, en consecuencia, consume sin endeudarse con el exterior”.

En este sentido, ha argumentado que el año 2017 se cerrará con un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en el entorno del 3,1%, con lo que ha recuperado el nivel de PIB previo a la crisis y dos terceras partes del empleo perdido. En este punto, ha subrayado que hay 19 millones de ocupados y se han creado más de 2 millones de empleos en los últimos 4 años.

En paralelo, ha señalado, que la cifra de paro ha caído por debajo de los 4 millones de personas, la tasa de paro ha caído 2,5 puntos en un año y está en el camino de reducirse al 11% a final de 2020, que es el objetivo del Gobierno. Asimismo, descienden el desempleo juvenil y los parados de larga duración. En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social, ha indicado que “hasta noviembre de 2017 se habían creado un 5% más de empleos que en el conjunto de todo el año 2016”.

Además, el presidente ha apuntado “que los cuatro motores de la economía -inversión, consumo, exportación y construcción- nos están permitiendo crecer de forma equilibrada y a un ritmo que nos permite mantener un optimismo realista”. Así lo acreditan, ha añadido, otros indicadores como la prima de riesgo, la confianza de los agentes económicos, las exportaciones de servicios no vinculados con el turismo y las cifras récord en turismo.

Perspectivas de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento, a juicio del presidente, continúan siendo buenas hasta 2020. Sin embargo, ha señalado que la “única sombra que se cierne sobre nuestra economía es el factor de inestabilidad que genera la política en Cataluña”, que ha llevado al Gobierno a revisar a la baja sus perspectivas de crecimiento para 2018. No obstante, “si la situación se normaliza, esta revisión podrá revertirse, de modo que el crecimiento sería muy superior”, ha mantenido Rajoy.

En cualquier caso, ha pronosticado que “España está en condiciones de seguir creciendo a la cabeza de Europa”, por encima de la medida de la zona euro y por delante de países europeos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Si seguimos haciendo las cosas razonablemente bien, podemos aventurar un horizonte en el que la economía española crecerá a una media del 2,5% hasta 2020 y en el que la tasa de paro se reducirá hasta el 11%. España saldrá del Procedimiento de Déficit Excesivo en 2018, podremos estar cerca del equilibrio presupuestario en 2020 y el superávit por cuenta corriente se mantendrá en torno al 2%”, ha afirmado el presidente del Gobierno.

Recuperación social

Mariano Rajoy ha afirmado que la recuperación económica es innegable y se está trasladando de forma clara a todos los ciudadanos, incluso a los más desfavorecidos: “A medida que avanza la creación de empleo, va disminuyendo cada vez más el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social”.

Asimismo, el presidente ha destacado el acuerdo firmado el martes pasado con los agentes sociales para elevar el Salario Mínimo Interprofesional durante los próximos tres años hasta situarlo en 850 euros en el año 2020. “Quiero reconocer la responsabilidad de empresarios y trabajadores que fue determinante para hacer frente juntos a la gravísima crisis que vivimos”, ha dicho.

Rajoy también se ha referido a otras medidas adoptadas por el Ejecutivo para mejorar la vida de las familias, como la prórroga del Plan Prepara y del Programa de Activación para el Empleo, la nueva ley de autónomos, la ampliación de la moratoria en los desahucios a colectivos vulnerables, la protección de los consumidores en materia de cláusulas suelo, la regulación del bono social, la mejora de la financiación de la Dependencia, el aumento del permiso de paternidad y la publicación de la mayor oferta de empleo público desde el año 2008.

Diálogo institucional

El presidente ha asegurado que el Gobierno ha sacado adelante las iniciativas mencionadas y otras muchas gracias a un intenso diálogo político e institucional: “Hemos dedicado muchas horas de diálogo y negociación con los distintos grupos políticos para buscar esos cauces de entendimiento y cooperación en aras del interés común”.

El principal fruto, ha señalado, fue la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, con el concurso de siete fuerzas políticas, que “han permitido generar un entorno de estabilidad y confianza en los agentes económicos”.

Asimismo, ha recalcado que se ha cerrado el Pacto de Estado en la lucha contra la Violencia de Género con el consenso de todos los partidos y de las comunidades autónomas. En relación con este asunto, Mariano Rajoy ha recordado al inicio de su intervención a las 48 mujeres asesinadas víctimas de violencia de género, y ha reiterado que el compromiso de toda la sociedad española “en la lucha contra esta lacra es firme y rotundo”.

Por otra parte, Mariano Rajoy ha apuntado que su gobierno ha superado una moción de censura y ha enviado al Parlamento 40 propuestas legislativas de las que, gracias a las aportaciones de los distintos grupos, el Parlamento ha podido tramitar de forma definitiva 33.

En cuanto al diálogo territorial, el presidente ha manifestado que “experimentó un notable impulso con la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos cuyos acuerdos se han ido desarrollando satisfactoriamente a los largo del año”.

Oferta de diálogo a Cataluña

En opinión de Mariano Rajoy, la normalidad y el diálogo institucional “han quedado ensombrecidos por la grave crisis política vivida en Cataluña cuyo detonante definitivo fueron las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de diciembre”.

Sobre esta cuestión, el presidente ha mantenido que ante el mayor ataque a la Constitución se aplicó el artículo 155 para “defender la ley, la convivencia y el bienestar” de todos los ciudadanos. “Se ha demostrado la calidad de nuestra democracia, la independencia de poderes, el imperio de la ley, la utilidad de las normas que nos hemos dado y la serenidad del conjunto de la sociedad. Lo lógico y lo razonable sería no volver a ponerlos a prueba”, ha dicho.

Rajoy ha añadido que al próximo gobierno de Cataluña, sea el que sea, le corresponde señalar al conjunto de los ciudadanos sus prioridades políticas dentro de la ley. “No caben más apelaciones a la ruptura o a la ilegalidad, porque la ley no lo permitirá y porque tampoco pueden alegar el a poyo mayoritario de la sociedad para mantenerse en esa deriva que se ha demostrado tan perniciosa”.

El presidente confía en que el futuro Gobierno catalán se dedique a revertir “los graves efectos económicos y sociales”, como el hundimiento en la creación de empresas, la huida de las existentes o la caída del sector de la construcción.

En este punto, el presidente ha anunciado que convocará la sesión constitutiva del Parlament para el próximo 17 de enero.

El presidente ha ofrecido, al igual que hizo al valorar los resultados electorales, su oferta de colaboración y su mejor voluntad de “diálogo constructivo, abierto y realista, siempre dentro de la ley, al Gobierno que se constituya en Cataluña para resolver los problemas de los ciudadanos de Cataluña, para generar un marco de certidumbre y seguridad, y seguir creando empleo”.

“Espero que en Cataluña se abra, a partir de ahora, una etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad”, ha sostenido.

Marco europeo

En su balance anual, Mariano Rajoy también ha comentado que en 2017 se ha revitalizado el debate sobre el futuro de Europa. Los socios europeos, están discutiendo sobre la profundización de la unión monetaria que, en opinión del presidente, pasa por “avanzar hacia una unión fiscal, que garantice un euro fuerte y estable”. Además, ha explicado que se han dado pasos muy importantes en ámbitos como la seguridad y la defensa con la puesta en marcha de la denominada Cooperación Estructurada Permanente en Defensa (PESCO), en la que participa España.

Ataques terroristas de Barcelona y Cambrils

El presidente ha iniciado su comparecencia recordando a las víctimas de los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils del pasado mes de agosto. “Fue un golpe terrible que nos recuerda la absoluta necesidad de seguir estimulando la colaboración leal y eficaz entre las fuerzas de seguridad, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras”, ha subrayado.

Expectativas para 2018

Rajoy ha confirmado que la negociación para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 comenzará en enero con las distintas formaciones políticas.

El presidente ha apostado por seguir adoptando medidas para garantizar que la economía siga creciendo y que se mantenga el ritmo de creación de empleo. Ello requiere, ha proseguido, que sea una economía abierta al exterior y con capacidad de adaptarse a la revolución digital en marcha.

Así, en el ámbito de la digitalización de la economía, Rajoy ha anunciado que el Gobierno tiene previsto dar un impulso definitivo al Programa de Extensión de la Banda ancha con el fin de acelerar el despliegue de la fibra óptica en todo el territorio.

El Gobierno también intensificará sus esfuerzos en áreas como la I+D+i. De hecho, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el periodo 2017-2020.

En materia de infraestructuras, se impulsará el Plan de Infraestructuras, que arrancó esta semana en Murcia y que contempla inversiones para 2018 por importe de casi 2.000 millones de euros. En la misma línea se impulsará el Corredor Mediterráneo y se inaugurarán cinco tramos de AVE.

Además, el jefe del Ejecutivo ha avanzado que se lanzará a principios de año una iniciativa para propulsar el español como lengua global. Igualmente, se ha referido al Plan Anual Normativo, presentado recientemente, en el que se recogen las normas que el Ejecutivo quiere aprobar para el próximo ejercicio.

“En definitiva, hay un plan de gobierno, que es un plan para avanzar en la modernización de España y para consolidar de forma definitiva la salida de la crisis”, ha concluido el presidente.

Respuestas a los medios de comunicación

Preguntado por su opinión respecto a que Puigdemont pretenda ser presidente viviendo en el extranjero, Mariano Rajoy ha dicho que no iba “a dar una respuesta jurídica sino de puro sentido común. Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero y mucho más absurdo todavía ejercer como presidente”. Legalmente, ha dicho, cualquiera puede ser candidato mientras no sea inhabilitado por sentencia firme, pero ha añadido que él “no pondría de candidato de su partido a alguien que se ha fugado de la justicia española”.

En cuanto a si piensa remodelar el Gobierno, el presidente ha respondido que no porque “está cumpliendo bien con su obligación”.

Sobre los resultados de las elecciones en Cataluña y la aplicación del artículo 155, Rajoy ha manifestado que la aplicación dicho artículo no se hizo por “cálculos partidistas”. A su juicio, el efecto más importante que ha tenido ha sido que “ya todo el mundo sabe que ante un ataque a la Constitución y a la unidad nacional, España tiene instrumentos para defenderse y que se ha “recuperado la legalidad”.