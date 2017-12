​En respuesta a la pregunta formulada por la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, interesándose por el balance de los trece meses transcurridos desde el inicio de la actual legislatura, el presidente del Gobierno lo ha calificado de “razonable” y ha basado esta afirmación en una serie de datos: crecimiento por encima del 3%, recuperación del total de PIB perdido durante la crisis, crecimiento de las exportaciones a un 9% anual y récord de turistas.

Rajoy ha añadido que “seguimos reduciendo el déficit público, lo normal es que al año que viene salgamos del procedimiento de déficit excesivo y también comienza la reducción de la Deuda Pública”.

Sobre el empleo, la “principal preocupación de los españoles”, ha subrayado que hay 637.000 personas empleadas más que hace un año; que ha bajado en seis puntos la tasa de paro juvenil y que el paro de larga duración han disminuido en 555.000 personas.

Además, ha puesto de manifiesto que se está reduciendo el riesgo de pobreza y de exclusión y que las prestaciones por dependencia están en “máximos históricos”.

A todos estos datos de carácter fundamentalmente económico, Rajoy ha añadido a su balance la defensa de la unidad nacional y en favor del cumplimiento de la Constitución hecha con motivo de la situación en Cataluña.

Constitución y diálogo

El jefe del Ejecutivo ha animado al diputado de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, quien ha preguntado si en España se cumple la Constitución, a que acuda al Tribunal Constitucional a denunciar los casos en los que considere que esta no se cumple, pues de no hacerlo estaría incumpliendo con su obligación.

En cualquier caso, Rajoy ha manifestado que “quien dice si la Constitución se cumple o no, no somos ni usted ni yo, es el Tribunal Constitucional”, y así “lo dice la propia Constitución”.

Al diputado del Partit Demòcrata Català, Carles Campuzano, quien se ha referido a la necesidad de establecer el diálogo entre Cataluña y España, el presidente del Gobierno le ha expresado su disposición a mantener un diálogo “normal y civilizado como ocurre en todas las democracias”.

De hecho, Rajoy le ha recordado que desde la aprobación de la Constitución, en 1978, “en España se ha dialogado y se ha dialogado mucho, dentro de la Ley”, pero “esto dejó de ser así cuando unos gobernantes decidieron que en su comunidad la Constitución no regía, no se aplicaba, tampoco el Estatuto de Autonomía, inventaron una nueva legislación, no dejaron hablar a la oposición y además hicieron caso omiso de las resoluciones de los tribunales”.

A raiz de estos hechos, hubo que aplicar el artículo 155, que está en la Constitución, a fin de “restaurar la primacía de la Ley y los derechos de las personas y para evitar que la ley no pasara a ser la ley del más fuerte”.