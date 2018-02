El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha anunciado hoy que “el Gobierno quiere ayudar en el necesario cambio de la cultura empresarial que debe acompañar a la transformación digital” y, para ello, ayer aprobó en Consejo de Ministros, “un Grupo Interministerial de Transformación Digital de la Economía Española, que tiene el encargo de elaborar un plan para la transformación digital de nuestro país, que coordinará todas las iniciativas que tomemos desde el Gobierno, y lo hará con el doble objetivo de promover la digitalización de nuestro tejido productivo, y de reforzar el sistema educativo con nuevas competencias digitales”.

En la clausura de la Convención Nacional sobre PYMES y Autónomos: “La España Emprendedora”, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Elche (Alicante), Mariano Rajoy ha recordado que “por cada dos puestos de trabajo que se pierden en ese mundo de ayer previo a la digitalización, se crean cinco nuevos empleos en la economía de internet”. “Estamos inmersos en una revolución digital que crea nuevas posibilidades al empleo más sofisticado y novedoso –ha asegurado–. La digitalización es, a la vez, un reto y una gran oportunidad”.

De este modo, ha enumerado las medidas que se llevarán a cabo:

Garantizar que Internet llegue a todo el territorio nacional. A todos los pueblos de España, por pequeños que sean mediante un Plan Nacional de 5G en toda España. Se han aprobado dos planes nacionales dotados, cada uno de ellos, con 60 millones de euros solo para este 2018, de Formación de Trabajadores en Competencias Digitales, porque “las empresas, como los médicos, necesitan actualizarse y formarse continuamente”. Se ha aprobado un programa destinado especialmente a las Pymes, dotado con 10 millones de euros, para dar apoyo a la transformación digital de las empresas. Pensando en el empleo juvenil, se invertirán 20 millones de euros en un programa para impulsar proyectos de formación en el ámbito de las TIC, con compromiso de contratación. Se regulará la fiscalidad para evitar la utilización de los entornos digitales como ‘fuente de elusión tributaria’.

“No vamos a consentir que se alteren las reglas de competencia entre los nuevos negocios digitales y los tradicionales. Se pagarán impuestos en España, sea donde sea el domicilio fiscal, por las actividades y beneficios que reciben en España, y no en Luxemburgo”, ha advertido.

RECONOCIMIENTO A PYMES Y EMPRENDEDORES

Repecto al papel de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas, el presidente del PP ha subrayado que “son fuente de riqueza, motor de oportunidades y de empleo, pero, sobre todo, tienen detrás a personas que lo han dado todo para que este país saliera adelante, con trabajo y esfuerzo”

. “Todos esos hombres y mujeres que mantuvieron sus negocios abiertos en los años más difíciles de la crisis han hecho mucho por ellos, por los demás y por su país. Su esfuerzo contribuyó a que se pudieran mantener muchos empleos y con su afán de mejorar y prosperar, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos han jugado un papel esencial”, ha añadido.

El presidente del Gobierno ha recordado que “cuando tanta gente tiraba la toalla por la dureza de la crisis, cuando tantos lo daban todo por perdido, fueron muchos emprendedores españoles, grandes, pero sobre todo medianos y pequeños, los que tuvieron la capacidad de resistir y emprender”. “Yo me siento muy identificado con vosotros porque en el Gobierno nos pasó algo parecido. Eran muchos los que nos decían, hay que tirar la toalla, hay que pedir el rescate, como lo hicieron otros países de la UE, pero no lo hicimos y con la ayuda de gente como vosotros, resistimos. España no fue rescatada y, gracias a ello, pudimos mantener nuestra soberanía económica y nuestro modelo del bienestar”, ha afirmado.

PP AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

En su intervención, Mariano Rajoy ha dicho que “el impresionante cambio que ha vivido España no se ha producido por casualidad”. “A lo largo de nuestra historia como partido, cuando los españoles nos han dado la responsabilidad de gobernar, hemos demostrado que se pueden hacer políticas económicas que crean empleo y que sirven para que los servicios públicos mejoren y para que la gente viva mejor”, ha destacado.

“Somos un partido de oportunidades y no de oportunismos. Un partido con hoja de servicios pero también, y lo que es más importante, con hoja de ruta –ha proseguido–. Nuestro partido, el PP, es un partido que cree en España y que está al servicio de las personas, otros están al servicio de sus propias ensoñaciones. Somos un partido moderado y centrado, abierto y dialogante, con principios firmes y con valores sólidos. Las ofertas líquidas y los experimentos gaseosos se los dejamos a otros”.

DEFENSA DEL INTERÉS GENERAL

El dirigente popular también se ha referido a la polémica creada tras el anuncio del Gobierno de garantizar que los padres puedan elegir la lengua en la que reciben la educación sus hijos y ha lamentado que “es verdaderamente increíble, atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado, el estar haciendo un debate sobre las lenguas, imponiendo a la gente lo que no quiere que se le imponga, en lugar de dedicar los recursos de la educación a la revolución digital que se está produciendo en todo el mundo, y en lugar de capacitar a los jóvenes”. “Esta es la verdadera política de educación hoy. Este es el futuro imparable y conviene, cuando estas cosas se producen, colocarse al principio de todo porque, si no, se van a colocar otros y vamos a tener problemas”.

Por último, Mariano Rajoy ha dicho que dicho que “hablar es relativamente fácil, pero gobernar ya no lo es tanto, porque hay que tomar decisiones, hay que priorizar”. “Si haces las cosas bien, si haces lo que te dice tu conciencia, si actúas con criterio y si no tienes más norte que el interés general, se construye mucho más que con los espectáculos que estamos viendo en nuestro país en los últimos tiempos”, ha denunciado.

FÁTIMA BÁÑEZ: “EL FUTURO DE ESPAÑA SE ESCRIBE CON E”

Por su parte, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha resaltado en su intervención que la provincia de Alicante, junto a Málaga, son los dos motores del emprendimiento en España. Así, ha recordado que más del 99 por ciento de las empresas españolas son pequeñas y medianas empresas y autónomos “y ellos son los responsables de la creación de los 7 de cada 10 empleos que hoy hay en nuestro país”.

“España vive hoy una recuperación muy sólida creciendo al 3,1 por ciento. Con un ritmo de crecimiento en el inicio del 2018 también del entorno del 3 por ciento, liderando el crecimiento de toda la zona euro”, ha destacado. En este sentido, Báñez ha puesto como ejemplo que en Alicante, en el año 2011 el paro subía cada mes a un ritmo del 5 por ciento, mientras que hoy baja a un ritmo del 6 por ciento. “Le hemos ganado 11 puntos al empleo en esta tierra y se han recuperado 105.000 empleos destruidos por la crisis”, con lo que, en su opinión, estamos cerca de alcanzar la completa recuperación.

La ministra de empleo ha destacado varias iniciativas del Partido Popular que han apoyado a las empresas y les ha ayudado a cambiar el ciclo de la recuperación económica, como han sido la reforma laboral; el contrato de apoyo a los emprendedores; el reconocimiento por parte de la norma laboral a las empresas de menos de 50 trabajadores, un contrato que ha permitido crear puestos de trabajo indefinidos a más de 800.300 desde el año 2012; las ayudas para el pago a proveedores, o la aprobación de la Ley de Autónomos apoyada por todos los grupos parlamentarios sin excepción. Esta Ley, permitía, entre otras medidas, mejorar la tarifa plana, aplicar medidas para rebajar la burocracia, mejorar la protección de los trabajadores autónomos o favorecer la conciliación. Fátima Báñez ha concluido diciendo que el futuro de nuestro país se escribe con tres E, “la de emprendedores, la de empleo y la de España”.