​Preguntado sobre los acontecimientos en Cataluña, Mariano Rajoy ha transmitido su deseo de que se cumpla la ley y de que el Parlament, “como cualquier otra institución”, acate “la voluntad que manifestó el Tribunal Constitucional”, ya que eso es “lo que en cualquier democracia normal suele suceder” y, además, es “un principio básico de la democracia”.

La candidatura de Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat

Al respecto, el presidente del Gobierno ha subrayado que la decisión del Tribunal Constitucional del pasado sábado deja claro que “no puede ser candidato el señor Puigdemont si no está allí y si no está allí, además, autorizado por el juez”. Algo de “puro sentido común” -ha añadido Rajoy- porque “no se puede ser un prófugo de la justicia, residir en Bruselas y pretender que a uno lo elijan presidente de una institución democrática”.

Asimismo, el presidente Rajoy ha comentado que “sería el culmen del espectáculo que está dando el señor Puigdemont a lo largo de estas fechas” que finalmente lograra acceder al Parlamento de Cataluña. Si eso llega a producirse, ha explicado, “tendríamos que estar a la decisión que adoptara el juez, en este caso, el Tribunal Supremo”. En opinión del jefe del Ejecutivo, Puigdemont “está generando un grave problema a todos, incluso a los propios partidos independentistas”.

Rajoy también ha añadido que “lo sensato ahora es que se proponga un candidato que cuente con el apoyo de la Cámara, que no esté incurso en procedimientos judiciales porque, si no, vamos a estar en una situación de provisionalidad siempre”. El resto, ha dicho, es “enredar, cansar a la gente”, “hacer daño a la economía” y “romper las normas de convivencia”.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha defendido tanto el actual despliegue de seguridad en torno al Parlamento catalán como la actuación de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado el pasado 1 de octubre porque, según ha explicado, “fue un trabajo ímprobo, muy difícil, en una situación de una enorme complejidad”.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Rajoy ha explicado que si el Gobierno no hubiera recurrido la candidatura de Puigdemont ante el Tribunal Constitucional, hoy habría podido producirse su investidura, bien porque delegara su intervención en una persona o bien por vía telemática: “Con lo cual tendríamos que una persona que no está en el pleno del Parlament es elegido presidente de la Generalitat, vulnerando todas las normas del sentido común y de la lógica y de la razón”. Además, ha añadido que el hecho jurídico que motivó el recurso fue que el presidente del Parlamento catalán propusiera a Puigdemont como candidato.

Por lo que se refiere a la respuesta negativa del Consejo de Estado en esta cuestión, el jefe del Ejecutivo ha argumentado que, como presidente del Gobierno, “tiene algunas obligaciones” como “evitar situaciones disparatadas como esta”. Ha añadido que el Consejo de Estado, “con arreglo a su propio criterio”, dijo que “el recurso del Gobierno no procedía”. Sin embargo, el Ejecutivo creyó que debía acudir al Tribunal Constitucional: “Sinceramente estamos satisfechos porque lo que queríamos nosotros es que no se celebrara un pleno con un candidato que no estuviera”.

El papel del Rey Felipe VI

Mariano Rajoy ha afirmado que, durante estos meses de desafío independentista, “en lo sustancial”, el Gobierno ha contado con el respaldo tanto de PSOE como de Ciudadanos. Estas dos fuerzas políticas apoyaron al Ejecutivo en la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, en la convocatoria de las elecciones del 21 de diciembre y también en el reciente recurso ante el Tribunal Constitucional: “Que tres fuerzas políticas, con una representación muy importante de españoles hayamos coincidido en esto, es un dato muy positivo”.

El presidente del Gobierno también ha destacado el papel que ha jugado el jefe del Estado en este proceso porque ha servido también para restablecer la legalidad: “El Rey se ha mostrado como una persona con equilibrio, con sensatez, conocedora de la situación y realmente ha sido muy importante el discurso que pronunció en aquel momento”.

Financiación autonómica

El presidente, tras admitir que la solución a la actual situación podría estar en la reforma de la financiación autonómica, ha aclarado que eso requiere, entre otras cosas, “voluntad de llegar a un acuerdo”. En este sentido, ha recordado que Carles Puigdemont no asistió a la Conferencia de Presidentes, donde se comenzó a hablar del sistema de financiación autonómica, y, además, el Gobierno catalán no ha participado a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Asimismo, Mariano Rajoy ha defendido los pactos de Estado para temas fundamentales como son la financiación autonómica, el reparto del agua o las pensiones: “Pienso que esta es una legislatura para llegar a acuerdos porque nadie tiene mayoría”.

Sobre el futuro de las pensiones, el presidente del Gobierno ha destacado que “se han preservado” en un momento difícil y que ahora, “que las cosas van un poco mejor”, habría que tomar algunas decisiones. En cualquier caso, ha añadido que “lo más eficaz es crear empleo” porque “cuando se crea empleo hay más gente cotizando a la Seguridad Social y, por tanto, se pueden mejorar las pensiones”.

Presupuestos Generales del Estado para 2018

En cuanto a los Presupuestos para 2018, Mariano Rajoy ha señalado que este es un tema “lo suficientemente importante como para constituir un debate y no para estar condicionándolo a otra suerte de decisiones que nada tienen que ver”. Ha subrayado que la situación económica de España es “buena”, por lo que los Presupuestos “podrían suponer un apoyo decisivo en la continuación de la recuperación económica”.

Según ha subrayado el presidente, aún no hay un acuerdo cerrado sobre las cuentas públicas para 2018, aunque su intención es trabajar para conseguirlo. De momento, ha agregado, se han prorrogado los Presupuestos de 2017, aunque determinadas cosas habrá que aprobarlas por Decreto-ley. Por ejemplo, “este año, como consecuencia del aumento de la recaudación y de la recuperación económica, las comunidades autónomas van a recibir 4.000 millones de euros más que lo recibieron en el año 2017”, ha anunciado.

Brecha salarial

Sobre las diferencias de salario entre hombres y mujeres, el presidente del Gobierno ha asegurado que la mayor diferencia entre las personas se produce entre quienes tienen un empleo y quienes no. Tras destacar que actualmente hay más mujeres trabajando en España que nunca antes en la historia, ha recordado que la ley obliga a pagar el mismo salario cuando se realiza el mismo trabajo.

Rajoy ha recordado que su Gobierno ha tomado medidas para combatir la brecha salarial que separa a hombres y mujeres y que, gracias a eso, desde el año 2012, esa diferencia ha bajado en cuatro puntos, por lo que ahora estamos mejor que la media europea: “Estamos caminando en la buena dirección, pero todavía nos queda mucho por hacer”.

Por último, preguntado sobre Venezuela, el presidente Rajoy ha asegurado que “es un problema de democracia” y que va a defender para el país caribeño lo mismo que para España. También ha señalado que el Gobierno venezolano, no solo se ha saltado las normas democráticas, sino que “está llevando a la gente a una situación límite”.