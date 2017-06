En una rueda de prensa tras el Consejo Europeo celebrado desde ayer en la capital belga , Rajoy ha destacado la “mayor estabilidad” en que se ha desarrollado la cita, ya que están mejorando tanto la economía como la confianza en el proyecto europeo. “Ha habido un alto nivel de debate, pero también de eficacia en la resolución de los temas. La crisis económica y sus efectos sobre el proyecto europeo van quedando cada vez más atrás, la economía se recupera y la Unión Europea avanza, y con ello avanza también la confianza de los ciudadanos en un futuro mejor”, ha asegurado.

En este sentido, ha felicitado a la UE por haber sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia , un reconocimiento -ha indicado- a “uno de los proyectos políticos más nobles y exitosos de la historia” que, sesenta años después de su fundación, “sigue impulsando políticas para unir a más de 500 millones de personas y mejorar su día a día”.

Coordinación contra el terrorismo

Rajoy ha afirmado que los trabajos de este Consejo Europeo han estado guiados por la protección de los ciudadanos y la atención a sus inquietudes.

Consejo Europeo En primer lugar, ha explicado, los jefes de Estado y de Gobierno han reafirmado el empeño en luchar contra el terrorismo a través de una mayor coordinación. En concreto, se ha impulsado la creación de mecanismos de control de las personas que entran y salen de la Unión, las bases de datos necesarias para ello y los métodos automatizados para autorizar un viaje a un territorio europeo.

Además, para combatir el terrorismo en origen, se ha propuesto intensificar los recursos en la lucha contra la radicalización y reclamar el apoyo de la industria de acceso a Internet y sus proveedores de contenidos. A iniciativa de España, según ha apuntado el presidente, se ha dedicado especial atención a las víctimas, con iniciativas como la elaboración de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas que refuerce su protección en toda la UE.

Cooperación estructurada en defensa

Las cuestiones relacionadas con la defensa y la seguridad exterior de la Unión se han abordado también en profundidad durante el Consejo. Rajoy ha expuesto que la Europea de la Defensa es uno de los ámbitos en los que más puede progresar la integración europea. España, ha añadido, es uno de los principales impulsores de esta política, como refleja el que sea el primer contribuyente a las operaciones militares de la Unión Europea.

El jefe del Ejecutivo ha expresado su satisfacción por que el Consejo haya acordado “una agenda definida para poder lanzar la cooperación estructurada permanente en un plazo razonable”. Además, ha calificado de “hecho histórico” la implicación de la Comisión Europea en los asuntos de defensa a través del Fondo Europeo de Defensa.

Recuperación económica y apertura comercial

En el ámbito económico, el presidente ha subrayado que el ambiente es de “mayor optimismo” y que todos los países están saliendo de la crisis con un crecimiento “que en España es singularmente robusto”.

Consejo Europeo En este sentido, ha destacado que España ha recibido este año tres recomendaciones, una menos que en 2016 y también por debajo de las dirigidas a países como Francia, Italia o Portugal. “El menor número y el contenido continuista de las recomendaciones reflejan el giro de 180 grados que ha experimentado la economía española”, ha dicho. A su juicio, los datos de este año confirman la “pujanza de la recuperación”: España sigue liderando el crecimiento en la UE, en los primeros cinco meses se han creado casi 500.000 empleos y las exportaciones de bienes han crecido un 9,8% hasta abril.

El comercio internacional y el mercado interior son los dos grandes temas económicos que se han abordado. Respecto al primero, el Consejo ha reiterado su convencimiento de que contribuye a la creación de riqueza y al empleo, por lo que es necesario promoverlo y combatir el proteccionismo. Esa apertura debe darse en condiciones de igualdad, según ha remarcado Rajoy y recogen las conclusiones de la cumbre . España también ha abogado por avanzar en las negociaciones con Mercosur y con México.

En cuanto al mercado interior, se han repasado los avances en los ámbitos de la unión de la energía, el mercado digital y el de capitales. Rajoy ha propuesto aumentar las interconexiones porque eso “significa energía más segura y más barata, pero también poder tener un mayor grado de ambición en relación a las energías renovables”. Y se ha felicitado por el impulso que se ha dado a la digitalización en todas sus facetas, desde los mercados y las infraestructuras a la ciberseguridad y los aspectos sociales y culturales.

Política migratoria y asilo

Otro reto fundamental que ha analizado este Consejo Europeo es la política migratoria. Rajoy ha defendido la política “que venimos realizando con nuestros socios y que ha dado resultados positivos”, basada en el desarrollo de los países de origen y tránsito y en la lucha contra las organizaciones que trafican con personas.

EFE En cuanto a la reforma del sistema europeo común de asilo, ha propugnado que la futura regulación tenga en cuenta la labor que realizan los estados miembros que, como España, invierten esfuerzos en la vigilancia de la frontera exterior de la Unión.

Los ciudadanos, prioridad en el ‘Brexit’

Según ha apuntado Rajoy, la primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que presentará la próxima semana una propuesta sobre los derechos de los ciudadanos tras la salida del Reino Unido de la Unión. “Nos congratulamos de que se esté dando prioridad a los ciudadanos, tal y como España ha venido defendiendo desde el principio del proceso. Analizaremos con detalle la propuesta británica para encontrar la fórmula más beneficiosa para nuestros ciudadanos”, ha dicho Rajoy, quien ha mantenido un encuentro con May durante el Consejo.

El jefe del Ejecutivo ha señalado la necesidad de avanzar en otros dos asuntos antes de entrar en una segunda fase en la que se negociará la relación futura de la UE con el Reino Unido: la aportación económica de este país a la Unión y el tema irlandés.

Por otro lado, los Veintisiete se han reunido con el negociador jefe para el ‘Brexit’, Michel Barnier, para intercambiar impresiones sobre la primera ronda de negociaciones. Además, han adoptado una propuesta conjunta de los presidentes Tusk y Juncker sobre el procedimiento relativo a la reubicación de la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad Bancaria Europea, ubicadas en el Reino Unido.

La Comisión, ha señalado Rajoy, analizará las distintas candidaturas con arreglo a criterios objetivos y la decisión se tomará en noviembre. El presidente español se ha mostrado convencido de que Barcelona “reúne las mejores condiciones” para ser sede de la Agencia Europea de Medicamentos, “sobre todo para garantizar que las actividades de la Agencia no se resientan por el traslado”.

Asuntos de actualidad

Consejo Europeo Preguntado por la posición del PSOE frente al desafío secesionista, Rajoy ha afirmado no tener “ninguna duda” sobre el apoyo de ese partido a la defensa de la unidad de España y la soberanía nacional. En relación con la propuesta aceptada en el último Comité Federal del PSOE de considerar a España un Estado plurinacional, ha manifestado que él está a favor de la existencia de nacionalidades y regiones, tal y como está plasmado en la Constitución. “Es lo que acordamos en su día, lo que votamos, lo que pactamos, lo que tuvo el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles, y no creo que tenga ningún sentido darle vueltas por razones que, por otra parte, no se nos han explicado”, ha dicho.

Sobre una posible reunión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha apuntado que se producirá “cuando quiera” el líder de los socialistas, “y además yo creo que es bueno que la tengamos”.

Respecto a la oposición al Tratado de Libre Comercio con Canadá, el jefe del Ejecutivo ha indicado que es “muy difícil de explicar”, ya que los estándares de Canadá son muy similares a la Unión Europea en materia de derechos y libertades y en el terreno medioambiental.

“Todos sabemos cuáles son las decisiones que se han adoptado por otros países muy importantes en el concierto mundial; yo creo que Europa, y yo, desde luego, en la medida de mis posibilidades, lo voy a hacer, voy a defender el libre comercio porque creo que es lo que le conviene a la gente”, ha concluido.