En una comparecencia conjunta tras el almuerzo de trabajo que han celebrado en el Palacio del Elíseo, Rajoy y Macron han subrayado su voluntad de reforzar las ya intensas relaciones entre España y Francia y de trabajar juntos para avanzar hacia una Unión Europea más integrada.

El de hoy ha sido el primer encuentro bilateral formal del jefe del Ejecutivo español con el nuevo presidente de la República Francesa -cuya elección Rajoy ha definido como “un mensaje de moderación, europeísmo, estabilidad y confianza”- y se produce a menos de una semana del Consejo Europeo ordinario del 22 y 23 de junio.

Pool Moncloa/Diego Crespo El presidente del Gobierno español ha recordado que Francia es el primer cliente de España y el segundo mayor proveedor y también ha destacado el volumen de los intercambios comerciales y el número de turistas franceses que visitan cada año España. “Somos países hermanos, aliados, vecinos y socios indispensables”, ha manifestado.

Mariano Rajoy ha expresado la voluntad de que las relaciones bilaterales, “que ya son buenas, mejoren en el futuro”, y ha entregado a Emmanuel Macron la invitación del Rey Felipe VI para que realice una visita de Estado a España. Por su parte, el presidente francés ha anunciado que la próxima Cumbre bilateral se celebrará en Francia a principios de 2018 ( la anterior tuvo lugar el pasado 20 de febrero en Málaga ).

Los europeos, a favor de una mayor integración

El presidente del Gobierno ha señalado que la reunión con Macron ha sido “fructífera” y “provechosa” y que ambos han coincidido en los asuntos esenciales.

En primer lugar, Rajoy se ha referido en su intervención a la lucha contra el terrorismo, que constituye “una prioridad básica de la Unión Europea” y “la principal preocupación de los europeos”. El presidente se ha mostrado convencido de que se logrará mejorar la cooperación entre los servicios de información, “uno de los instrumentos más eficaces para conseguir derrotar al terrorismo”.

Las interconexiones energéticas a través de los Pirineos son otro asunto fundamenta para España, según ha expuesto Rajoy. “Se han producido avances en los últimos tiempos -ha indicado-, pero nos gustaría que el mercado único de la energía fuese, y a la mayor celeridad posible, un mercado único de verdad”.

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que España y Francia también van a colaborar en el Corredor Mediterráneo, en la directiva sobre trabajadores desplazados y en los temas relacionados con el asilo y la inmigración.

Respecto al futuro del proyecto europeo, Rajoy ha afirmado que “todos los que estamos ahora al frente de los gobiernos y la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos queremos que en Europa cada vez haya más integración”. Ha mencionado, en concreto, la necesidad de avanzar en la política común de seguridad y defensa, la unión bancaria y el Fondo de Garantía de Depósitos Europeos. Además, ha planteado la conveniencia de empezar a hablar de la unión fiscal y de un Presupuesto europeo.

El jefe del Ejecutivo ha reiterado que la UE es una de las iniciativas políticas más importantes y exitosas de la historia y que, salvo los más extremistas de uno u otro signo, “que quieren romperlo todo para llevarnos a ninguna parte”, los europeos apoyan “un proyecto que ha funcionado, que ha dado resultados y que tiene futuro”.

Asuntos de actualidad

Preguntado por una posible reunión con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno ha explicado que, en la conversación telefónica que mantuvieron cuando Sánchez fue elegido secretario general de su partido, ya acordaron verse “cuando fuera necesario”.

“En aquella ocasión -ha añadido-, me manifestó algo que ya dije en su día que me pareció importante, no solo para el Gobierno, que también, sino para el conjunto de España y de los españoles: que él estaría con la Constitución española y la defensa de la soberanía nacional”.

Pool Moncloa/Diego Crespo Por su parte, Emmanuel Macron ha señalado, respecto al anuncio del Gobierno catalán de celebrar de forma unilateral un referéndum, que “se trata de un tema interno” de España. “Conozco a un socio y un amigo, que es España, España en su conjunto. Tengo un interlocutor, y está aquí, a mi lado, se llama Mariano Rajoy. El resto no me concierne”, ha manifestado.

En relación con el acuerdo alcanzado ayer por el Eurogrupo sobre un nuevo tramo del rescate de Grecia, Rajoy lo ha calificado de “muy positivo” y ha elogiado el “gran esfuerzo” que está realizando el país heleno. El presidente ha agregado que es necesario resolver con prontitud la situación de tres expertos del fondo griego de privatizaciones, uno de los cuales es español, que están siendo investigados y para quienes las instituciones europeas reclaman inmunidad.