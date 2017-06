​En respuesta al diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien ha preguntado al presidente del Gobierno si piensa dimitir, Mariano Rajoy ha asegurado que su “obligación es gobernar y trabajar para consolidar en España la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo”.

Según ha dicho el presidente, son tres las razones por las que debe seguir al frente del Ejecutivo. En primer lugar, su partido, el PP, es la formación que “tiene el mayor número de escaños” en el Congreso (137; el siguiente cuenta con 85). En segundo lugar, solo han pasado siete meses de la investidura. Por último, la Cámara Baja rechazó hace una semana la moción de censura que se había planteado contra el Gobierno.

Rajoy ha agregado que, como este es un tema tanto de democracia como de responsabilidad, “lo lógico y lo razonable es que yo cumpla con mi obligación”.

Regularización fiscal

Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, se ha interesado por la valoración del Gobierno sobre la sentencia del Tribunal Constitucional referida a la regularización fiscal del año 2012. Rajoy, después de explicar que él no valora las decisiones de los tribunales, sino que se limita a acatarlas, ha aclarado que el TC únicamente ha rechazado “el procedimiento utilizado” para dicha regularización. Es más, ha añadido el presidente, el Alto Tribunal ha dejado claro que “la sentencia no producirá efectos” y que “las actuaciones realizadas, que son firmes, no podrán ser revisadas”.

El presidente del Gobierno ha recordado las circunstancias en las que el Ejecutivo tomó esa decisión: “España en aquel momento estaba en una situación límite, al borde de la quiebra y al borde del rescate”. Entre otras cosas, el déficit público, dejado por el Gobierno socialista, alcanzaba el 9,6%, y se habían perdido 70.000 millones de euros en la recaudación.

En ese contexto, ha apuntado Rajoy, el Gobierno tomó “decisiones que probablemente en otras circunstancias no se hubieran tomado”. El jefe del Ejecutivo también ha señalado que con la regularización fiscal se obtuvieron 1.200 millones de euros adicionales y afloraron 40.000 millones de euros que comenzaron a tributar, lo que no sucedió con las regularizaciones efectuadas en la etapa socialista.

Por otro lado, Rajoy ha subrayado que, no obstante, la “regularización fiscal ni limpia ni borra delitos”.

Sentencia sobre el caso Atutxa

El representante del PNV, Aitor Esteban, se ha referido a la sentencia del TEDH sobre el caso Atutxa. Ante esta pregunta, de nuevo, Mariano Rajoy ha dicho: “Yo tengo que respetar y acatar lo que digan los tribunales, vaya en una línea, me den la razón o no me la den”.

El presidente ha apuntado que el TEDH unas veces se ha pronunciado a favor de España (sobre la ilegalización de Batasuna o sobre la dispersión de los presos terroristas, por ejemplo) y otras en contra (en la llamada doctrina Parot).

En el caso Atutxa (en 2008, tres miembros de la Mesa del Parlamento vasco se negaron a disolver grupo parlamentario de Batasuna, una vez que se había procedido a su ilegalización como fuerza política), el TEDH no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, sino que ha considerado que “los acusados deberían haber sido interrogados como testigos ante el propio Tribunal Supremo”.

En cualquier caso, Rajoy ha destacado que “España es el cuarto país con menos demandas admitidas por habitante ante el TEDH”, lo que demuestra “la capacidad y la competencia de los tribunales españoles”.