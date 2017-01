“Queremos mantener ese sistema de bienestar, consolidarlo y mejorarlo en el futuro. Si hacemos las cosas bien, se puede hacer, porque lo hemos hecho en los momentos de mayor dificultad de nuestro país. Hemos sido capaces de mantener nuestras posiciones, aquello en lo que creíamos, y no dejarnos asustar por aquellos que decían tal o cual cosa. Hemos tenido personalidad. Y porque hemos tenido un partido que ha estado a las duras y a las durísimas, y por eso este partido está al frente del Gobierno de España y vamos a seguir haciéndolo en el futuro”, ha subrayado.

Mariano Rajoy ha explicado que ha comenzado una nueva legislatura, “tras una etapa de inestabilidad política” en la que “todo el mundo se ha retratado. Ahora ya nos conocemos un poquito más todos”. Por ello, ha recordado que a finales del 2015 “tuvimos los resultados que tuvimos y a mediados de 2016 sucedió lo que sucedió, y menos mal para algunos que no hubo más”.

Durante su intervención en la inauguración de la Convención Regional que el PP de Andalucía está celebrando en Granada, Mariano Rajoy ha expuesto la nueva situación política que se ha producido después de las últimas elecciones generales, que ha resumido de la siguiente manera: “Nadie tiene mayoría, habrá que hablar más y entenderse para acordar. Esto es responsabilidad de todos, del Gobierno y de los demás, porque el Ejecutivo tiene que sacar adelante cosas fundamentales para el futuro de nuestro país y hay que ver cómo cada fuerza política, además de hablar y criticar, es capaz de aportar para construir en España”, ha aseverado.

LA IGUALDAD DE TODOS LOS ESPAÑOLES

Tras la reunión de la Conferencia de Presidentes celebrada esta semana, el presidente del PP ha incidido en que ahora “toca aplicarse para concretar los acuerdo”. Así, ha destacado que la financiación autonómica que defiende el PP es aquella que “garantiza la igualdad de todos los españoles en derechos, oportunidades y obligaciones. Y a eso el PP no va a renunciar nunca porque está en su ADN”.

“La gente va a juzgar las intenciones y los resultados. El PP ha sabido gobernar en la etapa más difícil de la historia de España. Por eso, el PP va seguir sabiendo gobernar en una etapa en la que tenemos 137 escaños en el Congreso. Y si no, al tiempo”, ha apuntado.

18 CONGRESO NACIONAL DEL PP

Durante su intervención, Rajoy se ha referido al 18 Congreso Nacional del PP que se celebrará en el mes de febrero y servirá “para reforzar nuestras convicciones y para adaptarnos. Será un Congreso en el que volveremos a firmar nuestro compromiso con nuestra nación, la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles”.

De esta manera, Rajoy ha explicado que durante las tres jornadas que durará el Congreso Nacional se reafirmará el compromiso del Partido Popular “con la libertad las personas - que son el verdadero motor de progreso de los pueblos-, los derechos de los ciudadanos y la cohesión social”.

Asimismo, el presidente del PP ha recordado que ha presentado su candidatura a presidir el PP nacional y que, por ello, espera recibir el apoyo de toda la militancia, al tiempo que ha explicado que lleva gran parte de su vida dedicado a trabajar por la defensa de los valores del PP allá donde ha tenido responsabilidades políticas. “Me he dedicado gran parte de mi vida a esto y he recibido más de lo que he aportado. Tengo las mismas ganas, ilusión, fortaleza y, si me lo permiten, el mismo sentido del humor que siempre”, ha afirmado.

TOMA DE POSESIÓN DE DONALD TRUMP

Mariano Rajoy se ha referido también a la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump y le ha deseado éxito en su gestión y aciertos. “Las decisiones del presidente de EEUU son muy importantes para los estadounidenses, pero también -porque es la primera potencia mundial- para el conjunto de los ciudadanos del mundo”, ha añadido.

“España quiere mantener la mejor relación con EE.UU. Somos socios y aliados. Hemos tenido una relación magnifica, provechosa y útil para nuestro país con Barack Obama -que en julio estuvo en España-. Queremos tener la misma relación con el nuevo presidente de Estados Unidos que es al que han elegido los ciudadanos de estadounidenses”, ha concluido.