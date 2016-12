El jefe del Ejecutivo ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones , para hacer balance del año 2016 y exponer sus retos para la XII Legislatura.

“Mi voluntad es que esta legislatura dure cuatro años y si hacemos las cosas bien será una legislatura, además de larga, fructífera. Y voy a trabajar con toda la intensidad de que sea capaz para conseguir ese objetivo. Es lo que dice el sentido común, es lo normal en democracia, y es lo que quieren los españoles, y este país puede demostrarle a todo el mundo que se puede gobernar sin que nadie tenga la mayoría absoluta”, ha dicho.

Durante su intervención, Mariano Rajoy ha reiterado que “la obligación de los dirigentes políticos es llegar a entendimientos y acuerdos”.

Además, ha defendido las reformas llevadas a cabo por el Gobierno: “A mí no me gustaría que se derogasen las reformas económicas de la última legislatura no porque las hayamos hecho nosotros ni por ninguna suerte de prejuicio, sino porque han funcionado”. No obstante, ha reconocido que “cuando uno busca el acuerdo tiene que ceder en algunas cosas y en otras tienen que ceder los demás”.

El año de la incertidumbre

Mariano Rajoy ha definido 2016 como “el año de la incertidumbre, de las decisiones inesperadas, de los hechos sin precedentes y de los sobresaltos políticos”. En este sentido, se ha referido al resultado electoral en Estados Unidos y a los resultados de los referendos celebrados en Colombia, Italia o el Reino Unido.

Asimismo, ha subrayado que en España “hemos vivido un largo y pernicioso periodo de interinidad y de bloqueo político, pero no es menos cierto que se han evitado males mayores y que los últimos tiempos de acuerdos y de pactos nos están permitiendo enmendar buena parte del deterioro y la desconfianza que se habían producido en diez meses de parálisis política”.

Balance económico

Pool Moncloa / Diego Crespo Mariano Rajoy ha explicado que la incertidumbre política no ha afectado a la recuperación económica gracias a que “las reformas emprendidas a lo largo de las últimas legislaturas han propiciado un crecimiento sólido y robusto que debemos mantener en los próximos años”. Además, ha sostenido que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2016, a pesar de las críticas recibidas, “se mostró como una decisión prudente, eficaz y responsable”. “Estos presupuestos han sido un parapeto de seguridad que ha protegido la recuperación económica y la creación de empleo generando confianza en un contexto de incertidumbre política”, ha añadido.

En este punto ha señalado que esos presupuestos seguirán ofreciendo estabilidad en 2017 hasta que se puedan aprobar “lo antes posible” unos nuevos. Al respecto, ha comentado que el Ejecutivo trabaja en el escenario de que va a haber presupuesto para ese año y con este fin se hablará con los diferentes grupos políticos.

Por otra parte, el presidente ha repasado los datos positivos en materia de empleo y crecimiento económico: “El pasado trimestre fue el mejor para la creación de empleo de los últimos once años. España cuenta ya con 18 millones y medio de personas ocupadas, un millón y medio más de las que había en el peor momento de la crisis”. También ha indicado que por primera vez en siete años, el paro bajó de los cuatro millones de personas, la tasa de paro se sitúa en el 28,9% de la población activa y el paro juvenil ha descendido en 14 puntos.

Mariano Rajoy ha resaltado que “la economía española crecerá este año un 3,2%, es el ritmo más elevado de crecimiento de las grandes economías de Europa y casi del doble de la media de la eurozona”. Además, ha recalcado que “España se ha convertido en una potencia exportadora”, cuyo sector exterior supera el 33% del Producto Interior Bruto, y que 2016 se cierra como “otro año récord en materia de turismo”.

El jefe del Ejecutivo ha reconocido que la única cifra que no evolucionó en 2016 conforme a las expectativas fue la de déficit público, pero ha asegurado que tras las medidas adoptadas en su día “estamos en condiciones de cumplir el nuevo objetivo de déficit negociado con Bruselas, del 4,6%”. “Quiero recordar que cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos un déficit superior al 9%. Creo que el esfuerzo que ha hecho la sociedad española en su conjunto ha sido admirable”, ha agregado.

Balance político

Pool Moncloa / Diego Crespo Mariano Rajoy ha manifestado que “tras muchos meses de interinidad, de incontables vicisitudes parlamentarias y de unas segundas elecciones generales, ahora, por fin, estamos sembrando el camino” para llegar a acuerdos con las fuerzas políticas, hacer las reformas que España necesita y preservar los principios constitucionales.

El presidente ha recordado que en su discurso de investidura ofreció al resto de las fuerzas políticas grandes pactos de Estado y se establecieron tres ejes de diálogo con los partidos políticos, administraciones territoriales e interlocutores sociales: diálogo político, diálogo social y diálogo territorial. A su juicio, “en todos estos ámbitos de actuación se han producido avances”.

Diálogo político

El elemento más importante en el ámbito político, en opinión del presidente, ha sido el gran apoyo parlamentario que ha recibido la propuesta del Gobierno en relación a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el techo de gasto: “Estos acuerdos ofrecen estabilidad a nuestras cuentas públicas, refuerzan la solvencia de España en el exterior y preservan la senda de crecimiento económico y creación de empleo”.

Mariano Rajoy también se ha referido a los acuerdos en materia de educación, lucha contra la corrupción y contra la violencia de género. Además, ha anunciado que en febrero se pondrá en marcha una subcomisión dedicada a diseñar una estrategia nacional de justicia y otra a estudiar las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Diálogo social

El presidente ha recordado que el diálogo social con sindicatos y empresarios ha supuesto la revisión al alza del Salario Mínimo Interprofesional y planteó la conveniencia de dar un impulso al empleo joven. También se ha puesto en marcha la comisión del Pacto de Toledo, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En este capítulo, Rajoy también se ha referido al acuerdo con el PSOE para regular y financiar el Bono Social e impedir los cortes de luz a las personas en situación vulnerable, así como al acuerdo con Ciudadanos para aprobar una ley integral de apoyo a los autónomos. “Quiero apuntar también que, en el marco del diálogo social también existe un acuerdo para abrir nuevas mesas de negociación sobre asuntos como calidad en el empleo, atención a los parados de larga duración, la tarjeta social o la ley de mutuas”, ha añadido.

Diálogo territorial

El diálogo territorial, según ha explicado el presidente, ha estado centrado en negociar el techo de gasto y la nueva senda de déficit pactada con Bruselas. Al respecto, ha recordado que la semana pasada se aprobaron los nuevos objetivos de déficit y deuda pública para la Comunidades Autónomas , tanto para el año 2016 como para el periodo 2017-2019. Además, se acordaron ayudas de liquidez para las Comunidades por valor de 4.500 millones de euros.

Rajoy ha señalado que, una vez solventadas las urgencias de carácter presupuestario, el diálogo institucional, que es constante y a todos los niveles, se orienta de manera preferente a la celebración el próximo 17 de enero de la Conferencia de Presidentes Autonómicos. “El Gobierno no va a escatimar ni esfuerzos ni dedicación para avanzar en acuerdos que puedan dar satisfacción a las demandas territoriales; pero tampoco vamos a dejar de defender los valores en los que se basa nuestra convivencia: la unidad de España, la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y el respeto a la ley”, ha dicho.

Cataluña

Preguntado por el diálogo abierto con Cataluña, el presidente ha respondido que hay muchos temas, como las pensiones, el modelo educativo o la violencia contra las mujeres, sobre los que se puede dialogar, pero de lo que no se puede hablar es de incumplir la ley.

En este sentido, ha reiterado que “el Gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga liquidar la soberanía nacional o la igualdad de los españoles. A partir de ahí podemos hablar de todo. Creo que podemos hacer cosas en positivo, pero dar cada vez más pasos en la mala dirección, desde luego, no me parece lo más inteligente”.

Balance internacional

Pool Moncloa / Diego Crespo En el plano internacional, Mariano Rajoy ha destacado la contribución de nuestro país a la seguridad común y la lucha antiterrorista tanto en el ámbito europeo como en el trasatlántico. Además, ha dicho que “hemos cerrado nuestro periodo como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con una propuesta innovadora contra las nuevas formas de explotación de personas y de lucha contra el terrorismo”. También ha mencionado la vista a España del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Retos de futuro

En su intervención, el presidente ha subrayado que “si todos somos capaces de mantener la actitud responsable y constructiva que hemos mostrado en estos dos meses, podemos garantizar a los españoles un futuro de estabilidad y de prosperidad que será mérito de todos”.

Con este fin, ha enumerado sus objetivos para los próximos meses: