El secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Ramón Moreno, se ha reunido hoy con el secretario general de Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, y con el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado. Además, ha mantenido un encuentro con alcaldes y responsables de la comunidad de la Comisión de Exteriores.

En el transcurso de su visita a Santiago de Compostela, Moreno ha destacado que Galicia “ha sido y es una comunidad que, por su pasado, es la que mejor conoce la realidad de los españoles que han tenido que abandonar nuestro país”.

En este sentido, ha enmarcado las reuniones de trabajo mantenidas hoy en la necesidad de “contrastar, participar y recoger sus conocimientos sobre los problemas que mantienen nuestros compatriotas y, sobre todo, sus posibles soluciones”.

“El trabajo que la Xunta de Galicia y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, llevan acometiendo durante tantos años, señala la dirección en la que debemos continuar. Las políticas de colaboración y de ayuda que abordan, que tantas soluciones han ofrecido, deberían ser modelo para otras comunidades autónomas faltas de ese espíritu de contribución hacia los que residen fuera de nuestras fronteras”, ha enfatizado Moreno.

En otro orden de cosas, el dirigente popular ha mostrado la preocupación del PP “por la realidad que sufren y pueden sufrir los españoles residentes en países latinoamericanos donde los principios democráticos y las libertades se conculcan a diario”. Así, se ha referido a Venezuela como un claro ejemplo de esta situación. Además, “el hecho de que en las próximas elecciones del continente americano esta situación pueda generalizarse nos traslada cierta inquietud”.

“Las próximas elecciones en países como México o Colombia deben marcar la diferencia entre quienes apuestan por la democracia y por gobiernos estables, libres y avanzados frente a quienes prefieren la vuelta al pasado o simplemente las dictaduras, la pobreza y el aislamiento internacional”, ha apuntado.

Al finalizar, Moreno ha querido destacar, tras los últimos acontecimientos del procés, que “es bochornoso lo que está ocurriendo desde hace demasiado tiempo en Cataluña. Los secesionistas están llevando a una deriva política, económica y social a una sociedad que no merece el esperpento de sus representantes. Puigdemont, prófugo de la Justicia, ha perdido no solo el norte, sino que está provocando entre sus propios correligionarios el enfrentamiento entre quienes prefieren la deriva a ninguna parte y los que no saben como quitárselo de encima”, ha concluido.