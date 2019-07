Casado a cusa a Sánchez de no haber explicado en dos meses qué es lo que quiere hacer en España y enfatiza que frente al “no es no”, el PP ha dicho un “no pero sí”, es decir, no a la investidura “porque somos la alternativa al PSOE”, pero sí “estamos abiertos a pactos de legislatura”. Recuerda que Pedro Sánchez, Meritxell Batet y Manuel Cruz hicieron bandera del no en la investidura de Mariano Rajoy en 2016 y pide al candidato socialista que no responsabilice al PP de lo que puede lograr con otras alianzas.

El presidente a ugura que no habrá repetición electoral y alude a los pactos de Sánchez con Podemos en 10 ayuntamientos, 10 diputaciones provinciales y 7 comunidades autónomas. “No entiendo por qué ahora no pueden llegar a un acuerdo”, apostilla. Recuerda a Pedro Sánchez que tiene 123 diputados, la mayoría parlamentaria más exigua de la democracia, por lo que “no puede gobernar en solitario” y le pide que no arroje al PP la responsabilidad de abstenerse.

Confía en que la próxima semana se desbloqueen las investiduras en Murcia y en Madrid, porque “los ciudadanos no entenderían que no fuéramos capaces de entendernos”, y d estaca que Cs y Vox están teniendo una actitud responsable, reitera que puede haber entendimiento con ellos, lo que conllevaría buenos acuerdos en materia de educación, sanidad y bajada de impuestos para estas dos comunidades autónomas.