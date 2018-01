La portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha exigido hoy “una respuesta política” de Mariano Rajoy tras la declaración de Ricardo Costa ante el tribunal que juzga la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana reconociendo que su partido se financiaba con dinero negro.

“Rajoy, como presidente del PP, tendrá que dar explicaciones sobre lo que pasaba en el PP en Valencia y en toda España”, ha reclamado. “Es absolutamente increíble que Rajoy salga diciendo que no sabía lo que pasaba. No puede ser que siga mirando para otro lado, no resulta creíble. Ni los militantes del PP ni la sociedad española merecen que Rajoy diga que no sabe nada. Tiene una responsabilidad como presidente del PP y como presidente del Gobierno de dar explicaciones. Si no puede hacerlo, Rajoy no puede continuar en la vida política”, ha dicho la portavoz socialista en sendas entrevistas en Cuatro y La Sexta.

“Declaraciones como la de Costa, que ponen en evidencia la financiación ilegal del PP, son de tal gravedad que obligan a Rajoy a dar una explicación que resulte creíble, una justificación, incluso a pedir disculpas”, ha insistido Margarita Robles. A su juicio, el presidente del Gobierno y del PP “no puede escudarse en las togas”, ni “mirar a otro lado en algo tan importante como la corrupción. España no se merece un gobierno así”. Para la portavoz socialista, “es difícil de creer que, en un partido presidencialista como es el PP, Rajoy no supiera nada. Nada se mueve en el PP sin contar con él”. “Los errores se pueden perdonar, pero no decir la verdad y la falta de credibilidad no se puede perdonar nunca”, afirmó.

La portavoz socialista cree también que “con lo que está pasando y con lo que están diciendo sus colaboradores”, el expresidente valenciano Francisco Camps “debería dimitir por un mínimo de decencia política” de su actual cargo en el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.