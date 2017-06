“Ciudadanos es un partido que quiere gobernar España y ganar a Rajoy en las urnas, no en los despachos”. Así lo ha dicho el presidente nacional de Ciudadanos, Albert Rivera, tras la visita que ha realizado esta mañana a las instalaciones del Parque Joyero de Córdoba, acompañado del portavoz de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín.

En relación a una posible moción de censura después de verano por parte del PSOE, Rivera ha sido tajante: “el PSOE tiene que aclararse y ser serios para ganarle al PP en las siguientes elecciones”, al tiempo que ha advertido que “si el señor Sánchez ha perdido su escaño, no es problema de los españoles ni vamos a poner el país patas arriba por ello. Los españoles no tienen que sufrir en sus carnes ni el bloqueo político, ni el bloqueo de los Presupuestos Generales del Estado o los de Andalucía”, por lo que ha recordado que “las mociones de censura son instrumentos excepcionales, no para ponerlas cada tres cuarto de hora”.

“En Andalucía Ciudadanos apoya al gobierno andaluz porque aquí no levanta el puño y canta la internacional, que es lo que hace Pedro Sánchez” y ha matizado que “un Sánchez podemizado desde luego impide cualquier tipo de relación con partidos que queremos bajar los impuestos, defender la clase media o que queremos llegar a acuerdos de consenso para los temas de estado. El PSOE con el brazo en alto y la internacional que se apañe con los separatista y podemos con nosotros, ya sabe que no cuenta. Si algún día el PSOE vuelve a ser un partido moderado y que quiere llegar a acuerdos ahí estaremos”.

Durante su visita al Parque Joyero el presidente de Cs donde ha mantenido un encuentro con los empresarios del sector y ha visitado varias empresas, ha destacado que “la joyería se merece la atención política y sobre todo soluciones” y ha subrayado que “la política no le puede poner trabas ni a la industria ni al empleo en Córdoba, bastante difícil es generar empleo como para ponerle trabas”.

Por último, Rivera ha puntualizado que “nos parece fundamental vincular la formación profesional al mundo de la empresa. Los empresarios necesitan mano de obra cualificada, ya que hay muchos jóvenes que quieren y pueden trabajar en este sector con lo que los módulos y los cursos de formación se tienen que adecuar a las necesidades de los empresarios. Cs defiende un modelo de formación profesional dual donde la empresa y la educación van de la mano, donde la formación se realiza en los parque tecnológicos y parques empresariales, ese es el futuro, que nadie se equivoque”.