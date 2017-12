“Ciudadanos hará una oposición útil en esta legislatura de transición y de final del ciclo del bipartidismo, y ofrecerá un proyecto útil al servicio de todos los españoles”, ha asegurado el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, que ha subrayado que “si el bipartidismo se agota tiene que haber otra alternativa porque el populismo y el independentismo no lo son”.

Rivera, en una rueda de prensa en el Congreso de valoración del final de año, ha señalado que esta legislatura “tiene que servir para aprovechar oportunidades” y que “ante el agotamiento del bipartidismo hay que reilusionar a los españoles con un nuevo proyecto”. En este sentido, el líder de Ciudadanos ha subrayado que los resultados electorales en Cataluña son un reflejo de esa crisis bipartidista.

El líder de Ciudadanos ha afirmado también que la formación “ha dado un giro a las políticas sociales y económicas del PP”, y que “se ha pasado de un Gobierno con mayoría absoluta y que subía impuestos a acabar con los recortes sociales y a incorporar poco a poco a la clase media trabajadora a tres millones de personas”.

Rivera ha denunciado “la oposición de los viejos partidos a poner en marcha medidas de regeneración democrática”, como acabar con los aforamientos o una reforma de la ley electoral. En este sentido, ha expresado su confianza en que durante el próximo año se apruebe una nueva ley “más proporcional y más justa porque ya se ha visto lo que ocurre con una ley mala”, en referencia a los resultados del 21 de diciembre en Cataluña.

El líder de la formación liberal ha anunciado que Ciudadanos “peleará para que no sean presidentes ni de la Generalitat ni del Parlament personas que estén imputadas por delitos”. “Ciudadanos no pactará con los separatistas y ellos no apoyarán a Arrimadas para que sea presidenta de la Generalitat, por lo que pelearemos para presidir el Parlament y que haya la mayor presencia en la Mesa de partidos constitucionalistas”, ha asegurado Rivera.

“Lo que pasa en Cataluña se soluciona con un Gobierno que defienda un proyecto de país moderno y que ilusione, porque lo ocurre en Cataluña pasa también en el resto de España. Así afrontaremos el principal problema, que es el desafío nacionalista”, ha subrayado Rivera.